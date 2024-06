El nuevo look de cejas de Karol G genera diversas reacciones entre sus seguidores: unos aplauden y otros extrañan que fueran pobladas

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, continúa cosechando éxitos y premios gracias a sus años de trabajo en la música.

No se pierda | Destino América: todo lo que debe saber sobre las 14 ciudades de Estados Unidos que albergarán la Copa América 2024 ↓

Luego de obtener el premio a ‘Mujer del Año 2024’ en la ceremonia “Mujeres Latinas en la Música de Billboard”, que se llevó a cabo en Miami el pasado domingo 9 de junio, la cantante se convirtió en la portada de la nueva edición de la revista Vogue.

La imagen de la intérprete de ‘200 Copas’ ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores y críticos de moda, sin embargo, un detalle en particular ha generado debate en redes sociales.

Se trata de sus cejas, pues estas ahora son unas finas líneas delgadas, un estilo que fue tendencia en los años 90.

La nueva imagen de la cantante no pasó desapercibida en redes sociales donde varios de sus fans aplaudieron su nuevo look, mientras que otros se mostraron sorprendidos e incluso rechazaron el nuevo estilo.

“Esas cejitas nada que ver mi Caro”; “Despidan a la maquilladora”, “Ese look no te favorece” y “Querida Karol G tú eres hermosa, pero pésimo el makeup y styling que te hicieron, yo trabajo haciendo styling y de verdad que lo que te hicieron no tiene nombre mi amor”, fueron algunos de los comentarios.

Es de señalar que esta no es la primera vez que la colombiana es tema de conversación por una portada.

En abril del año pasado fue elegida para la revista GQ en la que debido a un exceso de photoshop la artista fue criticada por sus seguidores e incluso ella misma rechazó las imágenes.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa”, lamentó la colombiana en ese entonces.

Karol G afirmó, además: "Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.

“Agradezco a la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, manifestó entonces la cantante.