Karol G expresa su molestia por portada de una revista: “Mi cara y mi cuerpo no se ven así”

La cantante colombiana Karol G expresó abiertamente su molestia mediante su red social de Instagram por una imagen suya que salió publicada en la portada de una prestigiosa revista.

“No se ni por donde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa”, lamentó la colombiana.

Karol G afirmó, además: "Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.

“Agradezco a la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, manifestó la cantante.

La colombiana aseveró que entiende “las repercusiones que puede tener esto”. “Pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, apuntó.

La cantante luce en la foto un vestido verde mientras sostiene su cabello rojo delante de su torso que a su vez hace visible un tatuaje que tiene en el brazo. La portada, entre tanto, dice: “Karol G, el poder de la música en español”.

Karol G en una reciente entrevista, en el programa español ‘El Hormiguero’, aseguró que las fotos que sube a sus redes sociales no tienen ningún retoque. Aunque aceptó que antes sí las editaba.

“Yo antes sí retocaba las fotos hasta que un día me tomaron una foto en la playa y no me veía como me veía en Instagram y dije: no tiene sentido, porque esto no es lo que soy”, comentó la artista.

En lo que pareció un reclamo a los estereotipos, ya en ese momento Karol G dijo: “Unas veces estoy fit, otras veces no y eso es normal por muchas razones y veía de cierta manera como me hacían bullying porque me han criticado cómo me veo, cómo me visto, cómo me expreso, cómo hablo, todo y por mucho tiempo me afectó demasiado hasta que un día entendí que no debía ser así”.

Según las palabras de Karol G ahora busca mostrarles a sus seguidores que ella es como ellos y tiene imperfecciones en su físico como las tiene cualquier otra persona.