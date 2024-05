El truco con el que Ryan Gosling y sus dobles de acción sorprendieron durante la alfombra roja de ‘The fall guy’

El reconocido actor estadounidense Ryan Gosling se presentó en la alfombra roja en estreno de su más reciente trabajo cinematográfico ‘The fall guy’ en la ciudad de Los Ángeles.

El actor de ‘Barbie’ llamó la atención de todo el mundo durante la alfombra roja, no solo por su elegante traje color menta, sino por una hazaña que realizó junto a sus dobles de acción que sorprendieron a todos los presentes.

Junto a sus dobles de acción: Ben Jenkin y Logan Holladay, quienes iban vestidos iguales a él, Gosling se dispuso a posar al frente póster oficial de la cinta en la que también trabaja la actriz Emily Blunt.

Mientras estaban tomando la foto, alguien entre los fotógrafos gritó: “uno, dos, tres, acción”, en ese momento tanto Jenkin como Holladay fueron arrastrados por un cable a través del póster de la película.

Tras la hazaña, que se ganó los aplausos de los presentes en la alfombra roja, Gosling no dudó ni un segundo en abrazar y felicitar a los dos especialistas, de quienes no ha parado de halagar y reconocer la importancia de su trabajo.

De hecho, Ryan les comentó a los periodistas presentes en la alfombra roja que “Miren, los especialistas son héroes anónimos. Arriesgan más que nadie en un set de filmación. Literalmente reciben los golpes por nosotros”.

El actor, de 43 años, comentó que a uno de sus dobles de acción “le prendieron fuego ocho veces por mí”, por lo que esta hazaña es un reconocimiento a su labor porque “¿Cómo se le puede agradecer a alguien por eso?”

Otras técnicas se mostraron junto a las estrellas de primer nivel en el estreno en Los Ángeles, mientras los actores de dobles conducían sus motocicletas por la alfombra roja, saltaban desde una plataforma muy alta y peleaban a través de una ventana de vidrio.

"Simplemente, salimos e intentamos romper algunos cristales y hacer un espectáculo divertido para todos", bromeó el especialista Justin Eaton.

Basada libremente en la serie de televisión de la década de 1980 del mismo nombre, "The Fall Guy" está protagonizada por Gosling como un doble veterano que debe recuperarse de una grave lesión en el set para salvar a un viejo amor (Emily Blunt) de una misteriosa amenaza del mundo real.

El estreno de la película se produce mientras aumenta la presión en Hollywood para que los especialistas reciban más reconocimiento, incluida una categoría propia del Oscar.

En la película, el héroe de Gosling debe recurrir a todos sus impresionantes trucos y conocimientos (navegar en persecuciones a alta velocidad y luchar contra matones con armas improvisadas apresuradamente) para salvar el día y recuperar a la chica.

"The Fall Guy", que se estrena el viernes en los cines de Estados Unidos, está dirigida por David Leitch, un ex especialista que recibió palizas por Matt Damon en "The Bourne Ultimatum" y Brad Pitt en "Fight Club", entre otros.

Leitch dio el salto a la dirección con el gran éxito de 2014 "John Wick" y desde entonces ha dirigido éxitos de taquilla como "Atomic Blonde", "Deadpool 2" y "Bullet Train".

Pero "The Fall Guy" es la primera película de Leitch que resalta y honra específicamente su antigua profesión.