"Ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla": lo que se sabe de los intentos de Ben Affleck y Jennifer Lopez para evitar el divorcio

Los actores estadounidenses Ben Affleck y Jennifer Lopez han sido tema de conversación en los últimos días luego de que se conociera estarían tomando terapia para salvar su matrimonio.

Según fuentes cercanas, citadas por diversos medios de comunicación, existe la posibilidad de un posible divorcio tras varios inconvenientes y diferencias entre ambos.

Dichos rumores surgieron luego de que la pareja no fuera vista junta en público desde hace varias semanas y tampoco apareciera en la gala del MET el pasado 6 de mayo.

“Está claro, esto se acabó. Se están dirigiendo hacia el divorcio y, por una vez, Ben no tiene la culpa”, declara la fuente citada por ‘In Touch’.

“Ahora están centrados en su trabajo y en sus hijos. Probablemente tendrán que vender la casa de ensueño que estuvieron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No hay manera de que pueda durar”, agrega.

Un allegado, que conoce a Ben Affleck “desde hace 10 años”, aseguró a In Touch que él y Jennifer López están viendo a un especialista.

“Él cree en la terapia, hasta cierto punto, y está dispuesto a participar con la mente abierta, aunque odia todo el proceso humillante”, compartió.

“Él nunca va a medir el éxito de este matrimonio por lo que sucede en el consultorio del terapeuta. También tiene una mayor tolerancia al conflicto, y a tener que luchar para salirse con la suya, que el hombre promedio”, añadió.

De acuerdo con la fuente, “todo es una pelea”: para el protagonista de ‘Gone Girl’, de 51 años, y ‘La Diva del Bronx’, de 54.

“Ahora que están reunidos, la batalla de egos entre Ben y Jennifer siempre estuvo a flor de piel y sólo queda eclipsada por la evidente pasión y respeto que sienten el uno por el otro”, continúa.

Es de señalar que hace unos meses y en medio de una entrevista con la revista estadounidense Variety, la ‘diva del Bronx’ reveló que ella y su pareja, el actor Ben Affleck, sufren de “estrés postraumático” tras el revuelo mediático que vivieron en su primera relación en los 2000.

La sorpresiva confesión la dio JLO tras promocionar en la entrevista su nuevo álbum y película “This Is Me… Now”, (ambos del mismo nombre), esta última en donde documenta el reencuentro sentimental que tuvo con su ahora esposo ‘Ben’, con quien contrajo matrimonio en 2022.