Elogios y venia de Maluma a Shakira: "rompió la historia con sus letras, generando un éxito que ahora es un himno femenino”

El sábado la cantante colombiana Shakira fue homenajeada en la primera gala de Mujeres Latinas en la Música. La barranquillera recibió, de la mano de Maluma, la condecoración de ‘Mujer del Año’.

Su compatriota, reconocido mundialmente por sus exitosos temas de reggaetón, le dedicó unas sentidas palabras:

“Hoy soy testigo de que Shakira escribe sus canciones desde el corazón y sus experiencias. Shakira rompió la historia con sus letras, generando un éxito que ahora es un himno femenino”, dijo el 'paisa'.

Entre gritos y aplausos, la barranquillera subió al escenario y Maluma la recibió con una emotiva venia que se ganó la ovación de los asistentes.

El premio que recibió Shakira estuvo repleto de emociones, pues ofreció un discurso que hizo estallar al auditorio en elogios.

“Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida, en el que he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente”, dijo, mientras cientos de personas aplaudían.

Para Shakira, el 2023 no ha sido fácil, pues ha enfrentado una separación, un proceso legal por supuesto fraude fiscal y además dejó Barcelona, la ciudad en la que vivió por más de una década:

“Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de los que creemos, más independientes de lo que nos enseñaron”, dijo.

‘Shak’ añadió que dejó de quererse a sí misma por esperar el cariño de otra persona. “¿A qué mujer no le ha pasado que, por buscar la atención o el cariño del otro, se ha olvidado de sí misma?, a mí me ha pasado. Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es”.

En su emotivo discurso, que se llevó todas las ovaciones, Shakira habló sobre la infidelidad que acabó con su relación con el exfutbolista catalán: “ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es que si sigues siéndote fiel a ti misma”.