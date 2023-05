Emotivo discurso de Shakira en los Billboard: "llega un momento en la vida de toda mujer en el que uno ya no depende de alguien"

El sábado la cantante colombiana Shakira fue homenajeada en la primera gala de Mujeres Latinas en la Música. La barranquillera recibió, de la mano de Maluma, la condecoración de ‘Mujer del Año’.

La intérprete de ‘Loba’ aprovechó el espacio para dar un emotivo mensaje tras meses de polémica por su separación con el exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué.

“Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida, en el que he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente”, dijo, mientras cientos de personas aplaudían.

Para Shakira, el 2023 no ha sido fácil, pues ha enfrentado una separación, un proceso legal por supuesto fraude fiscal y además dejó Barcelona, la ciudad en la que vivió por más de una década:

“Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de los que creemos, más independientes de lo que nos enseñaron”, dijo.

‘Shak’ añadió que dejó de quererse a sí misma por esperar el cariño de otra persona. “¿A qué mujer no le ha pasado que, por buscar la atención o el cariño del otro, se ha olvidado de sí misma?, a mí me ha pasado. Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es”.

En su emotivo discurso, que se llevó todas las ovaciones, Shakira habló sobre la infidelidad que acabó con su relación con el exfutbolista catalán: “ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es que si sigues siéndote fiel a ti misma”.

Asimismo, la barranquillera reveló que fue su profesión la que la impulsó en su peor momento: “cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso de regreso.

“Por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí, canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse”, dijo, haciendo homenaje a las mujeres y especialmente a su madre, a quien le dedicó un emocionante discurso.

“A pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites, y resiliencia. Para mí mami tú has sido la mujer del año”, finalizó.