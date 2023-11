Esposa de Bruce Willis reveló las lecciones que ha aprendido tras el diagnóstico del actor: "Lucho con la culpa"

Emma Heming Willis, esposa del actor Bruce Willis, reveló las lecciones que ha aprendido tras el diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT) que recibió el actor a principios de 2023.

A través de una columna de opinión publicada por el diario Sunday Paper, Heming se refirió a los problemas que tuvo que enfrentar después de enterarse de la enfermedad de su esposo.

Asimismo, destacó seis lecciones de vida que ha aprendido durante el duro camino junto a Bruce y su familia.

“En las semanas previas a nuestro anuncio de febrero de 2023 de que Bruce vivía con demencia frontotemporal (DFT), tuve problemas para decidir si debía presentar este difícil capítulo de nuestra historia y cómo hacerlo”, relató.

Según dijo, luego de que su familia compartió la noticia, sintió un respiro. “De repente, ya no estaba sola y pude buscar el apoyo que Bruce, yo y nuestra familia tan desesperadamente necesitábamos”, agregó.

En primera instancia, Emma destacó que hay fuerza en la comunidad. “Con un diagnóstico específico, tienes la posibilidad de encontrar una comunidad. Podrás conectarte con personas que entienden tu historia de inmediato”, sostuvo.

Por otra parte, habló del poder que hay en retribuir lo aprendido, por lo que citó la experiencia que tuvo al conocer a alguien que recientemente se enteró de la FTD en su vida.

“Cuando me enteré por primera vez de esta afección, no tenía a nadie a mi lado que entendiera esta experiencia (...) El hecho de que pude ayudar a conectar a esta mujer con la información y los recursos correctos fue un momento que no olvidaré”, dijo.

En esta misma parte, Emma Heming hizo énfasis a la culpa que siente al tener los recursos que otras personas no tiene para enfrentar una situación similar.

“Lucho con la culpa, sabiendo que tengo recursos que otros no tienen. Cuando puedo salir a caminar para aclarar mi mente, no se me escapa que no todos los cuidadores pueden hacerlo”, añadió.