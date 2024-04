"Estaba en el barro. Tuve que reconstruirme": Shakira habla nuevamente de su ruptura con Piqué

La cantante colombiana Shakira se refirió una vez más a su ruptura con el exfutbolista español Gerard Piqué en 2022 tras más de una década de relación.

Durante una entrevista concedida a la revista estadounidense de belleza femenina Allure, la cantante barranquillera hizo referencia al tema, así como a su reciente lanzamiento “Las mujeres ya no lloran”.

“Quiero que esta música construya puentes, empodere a las personas, ayude a las mujeres a descubrir sus propias fortalezas”, dijo.

El trabajo artístico de la cantante recopila 16 canciones y colaboraciones junto a varios de sus colegas. Además, incorpora canciones lanzadas tras su mediática separación.

Según dijo, el álbum surgió después de un período de dolor personal en el que “estaba en el barro” y tuvo que reconstruirse: para "reunir todas las piezas que se habían desmoronado".

“Hacer esta música me ha demostrado que mi dolor se puede transformar en creatividad… Las canciones están llenas de anécdotas y de algunas emociones muy intensas que he vivido en estos dos años”, agregó.

En esa misma línea, la intérprete de Waka Waka indicó que crear dicho álbum ha sido una transformación en la que ha renacido como mujer.

“Me he reconstruido de la manera que creo que es apropiada. Nadie me dice cómo llorar ni cuándo llorar, nadie me dice cómo criar a mis hijos, nadie me dice cómo llegar a ser una mejor versión de mí mismo. Yo decido eso”, dijo.

El trabajo discográfico fue estrenado el pasado 22 de marzo y cuenta con 16 canciones. Es el primer lanzamiento simultáneo en vinilo y digital que fue presentado en 4 portadas: Diamante, rubí, esmeralda y zafiro.

Cada portada representa un atributo, donde la esmeralda simboliza la confianza, el rubí, la pasión; el zafiro, la vulnerabilidad; y el diamante, la fuerza y la resiliencia.