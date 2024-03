Estas son las cirugías a las que se ha sometido Megan Fox a lo largo de su vida

La reconocida actriz estadounidense Megan Fox reveló la lista de las cirugías plásticas a las que se ha sometido a lo largo de su vida.

En medio de una entrevista con el podcast 'Call Her Daddy', la actriz habló sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado desde que era muy joven.

"Siento que existe un estigma y que no voy a ganar, pero espero que esto libere a algunas personas", inició diciendo Fox.

La actriz reveló que se operó los senos por primera vez cuando tenía 21 o 22 años. “Los hice rehacer cuando terminé de amamantar a mis hijos porque no sé a dónde se fueron, pero se fueron. Luego tuve que reconstruir otra vez porque en la primera operación no tenía suficiente grasa corporal y se veía la ondulación del implante, por lo que tuve que cambiarlos".

Megan también confesó que cuando era más joven también se sometió a una rinoplastia. "Me hice una rinoplastia cuando tenía poco más de 20 años. Ha pasado más de una década y, desde entonces, no me he tocado la nariz".

Además, reconoció que, le tiene miedo a morir bajo la anestesia general, por lo que en ocasiones si ha recurrido al botox y a otros rellenos dérmicos inyectables.

"Todos mis médicos tienen que reunirse conmigo antes y tienen que decirme si han visto algún presagio, si vieron algún búho, cuervo, si cualquiera ha pisado una araña, cualquier augurio de mala suerte. No me lo tomo a la ligera, no me he sometido a muchas por esas cosas. Sé que probablemente es bueno que tenga esta paranoia, porque Dios sabe qué sería de mí ahora", expresó.

Cabe señalar que hace unos meses, la reconocida actriz reveló los problemas que ha tenido que enfrentar a causa de su trastorno mental conocido como dismorfia corporal.

En medio de una entrevista con la revista Sports Illustrated, la actriz relató cómo ha sido vivir con dicha enfermedad desde que era una niña y los problemas relacionados con la imagen corporal.

Según las declaraciones de Fox, desde pequeña “ha sido un desafío aceptarse como una figura atractiva y sentirse conforme con su aspecto físico”

De acuerdo con la clínica de Mayo en Minnesota (EE. UU.), el trastorno dismórfico corporal es una enfermedad mental en el que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos o defectos en la apariencia, que parecen menores o que no pueden ser vistos por los demás.

“Cuando tienes un trastorno dismórfico corporal, te enfocas intensamente en tu apariencia e imagen corporal, y revisas repetidamente el espejo para buscar tranquilidad, algunas veces durante muchas horas al día”, según mencionan los profesionales de la salud del centro asistencial.