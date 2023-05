Megan Fox reveló detalles de su patología: "Nunca me veo como me ven los demás"

La reconocida actriz Megan Fox reveló los problemas que ha tenido que enfrentar a causa de su trastorno de dismorfia corporal, una patología de salud mental que le hace ver “defectos” en su cuerpo.

En medio de una entrevista con la revista Sports Illustrated, la actriz relató como ha sido vivir con dicha enfermedad desde que era una niña y compartió diversas reflexiones acerca de la autoaceptación y los problemas relacionados con la imagen corporal.

“Tengo dismorfia corporal. Nunca me veo como me ven los demás. Nunca hubo un momento en mi vida en el que amara mi cuerpo, nunca jamás”, aseguró la actriz de 37 años.

Fox agregó que desde que era niña ha sido un desafío aceptarse como una figura atractiva y sentirse conforme con su aspecto físico.

“Cuando era pequeña, era como una obsesión que tenía que debía lucir de tal manera. No tengo claro por qué tuve una conciencia de mi cuerpo desde tan joven”, aseguró.

Asimismo, definió su condición como “un viaje interminable para quererse a sí misma”, pues es de recalcar que la actriz se ha realizado varias cirugías estéticas durante los últimos años.

“Podemos mirar a alguien y pensar: ‘Esa persona es tan guapa. Su vida debe de ser muy fácil’, pero lo más probable es que esa persona no se sienta así consigo misma”, puntualizó.

Cabe destacar que tras su relación con Machine Gun Kelly, Megan ha estado más presente en los eventos de Hollywood, pues según ella “su pareja la ha ayudado a recuperar la confianza en sí misma”.

“Yo no estaba perfecta, estaba demasiado gorda o demasiado delgada. Era un desperdicio o una mala actriz. Cualquier cosa que pudiera decirme, yo ya me había sentido así, creía que el mundo no me iba a aceptar, así que pasó por un momento muy oscuro”, declaró para el programa Entertainment Tonight en 2019.