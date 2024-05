Estas son las impresionantes imágenes que deja el concierto de Taylor Swift en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid

La cantante y compositora estadounidense Taylor Swift se presentó este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid.

Alrededor de 70.000 personas disfrutaron de uno de los mejores shows de la artista en medio de su gira mundial ‘The Eras Tour’.

"Hola, encantada de conocerlos. La forma en la que cantan y bailan, es un gran comienzo, me hacen sentir excelentemente", dijo la artista al comenzar el concierto.

Durante el espectáculo, la intérprete de ‘I Hate It Here’ aprovechó la oportunidad para homenajear al país en el primero de los dos conciertos que ofrece en Madrid.

Pues al interpretar una de sus canciones, Swift lució un look de dos piezas compuesto por un top y una falda con los colores de la bandera de España.

Muchos de los fans de la cantante compartieron en redes sociales varias fotografías del interior del Santiago Bernabéu, uno de los lugares más emblemáticos del país.

Con juegos artificiales, luces y una tarima con la imagen de una guitarra se vivió uno de los mejores conciertos de la artista.

En el campo del Real Madrid también se dejaron ver importantes figuras del mundo del entretenimiento como Aitana, Ryan Reynolds y Blake Lively.

Uno de los mejores momentos ocurrió cuando Taylor interpretó su canción 'We're never getting back together' y en lugar de la frase habitual "like, ever" (nunca), la artista cedió el micrófono a uno de sus bailarines, quien pronunció en su lugar la frase "ni de coña".

El concierto de la estadounidense en el Santiago Bernabéu ya hace parte de la historia y quedará en la memoria de sus más fieles seguidores españoles.