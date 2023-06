Estas son las películas en las que actuó Julian Sands, cuyos restos fueron hallados en montañas de California

Julian Sands, cuyo cuerpo fue identificado el martes después de que desapareció en enero mientras caminaba en California, fue un actor británico que saltó a la fama como el héroe romántico en el drama de época de la década de 1980 "A Room with a View".

El hombre, de 65 años, desapareció en el Monte San Antonio de 10.000 pies (3.000 metros), conocido localmente como Monte Baldy. El fin de semana pasado, los excursionistas encontraron restos humanos y la Policía confirmó el martes que pertenecían a Sands.

El papel estelar del hombre de 65 años fue el de George Emerson, que habla sin rodeos, en la adaptación ganadora del Oscar de 1985 de la novela de E.M. Forster.

En la exitosa película del dúo de productores y directores Merchant Ivory (Ismail Merchant y James Ivory) sedujo a la remilgada heroína, interpretada por Helena Bonham Carter, en la soleada Toscana.

Sands había aparecido como fotógrafo británico en el drama ganador del Oscar de 1984 de Roland Joffe ambientado en Camboya, "The Killing Fields".

Luego, Sands apareció en películas como "Arachnophobia" de Frank Marshall de 1990 con temática de arañas, la controvertida "Naked Lunch" de David Cronenberg y el drama empapado en alcohol de 1995 "Leaving Las Vegas", dirigido por Mike Figgis y protagonizado por Nicolas Cage.

Sands le dijo al periódico The Guardian en 2018 sobre sus opciones de carrera: "No quería convertirme en un actor de Hollywood y estaba buscando algo exótico, cosas que me sacaran de mí mismo".

Era igualmente apasionado por el montañismo y le dijo a The Guardian que era más feliz "cerca de la cima de una montaña en una gloriosa mañana fría".

Lo más cerca que estuvo de la muerte, según le dijo Sands a The Guardian en 2020, fue "a principios de los 90, en los Andes, atrapado en una tormenta atroz por encima de los 20.000 pies con otras tres personas".

"Estábamos todos muy mal. Algunos tipos cercanos a nosotros fallecieron. Tuvimos suerte", relató entonces.

Sands a menudo se desviaba hacia papeles más oscuros. Interpretó a un hijo de Satanás en la película de terror de bajo presupuesto "Warlock" de 1989, junto con Richard E. Grant como un cazador de brujas, mientras que sus papeles televisivos incluyeron una aparición como villano en la serie de acción estadounidense "24".

También hizo apariciones en teatro aclamadas por la crítica, incluida la interpretación del ex primer ministro británico Tony Blair en la obra de David Hare "Stuff Happens" en el Teatro Nacional de Londres.

Protagonizó, a su vez, un espectáculo unipersonal que celebra al dramaturgo británico Harold Pinter, dirigido por su amigo John Malkovich y presentado por primera vez en el Festival de Edimburgo en 2011.

Sands le dijo a The Washington Post en 2015 que Pinter "fue fundamental" en su deseo de querer ser actor, "incluso cuando era estudiante de secundaria en la década de 1970".

El actor creció en Yorkshire, en el norte de Inglaterra. Su madre era secretaria y su padre hacía levantamientos de suelos agrícolas.