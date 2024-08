Estas son las primeras imágenes de 'La Guerra de los Rohirrim', ambientada en el mundo de 'El Señor de los Anillos'

Luego de una larga espera, Warner Bros. reveló el tráiler oficial de 'El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim', película ambientada 200 años antes de los sucesos ocurridos en la famosa trilogía dirigida por Peter Jackson.

A diferencia de las cintas antecesoras, esta producción es animada y está dirigida por Kenji Kamiyama, famoso por haber realizado la serie 'Ghost in the Shell: Stand Alone Complex', además de que es la mente detrás del aclamado cortometraje 'El noveno Jedi' de 'Star Wars'.

Desde hace un tiempo, el estudio quería volver a realizar películas relacionadas con los libros de J.R.R. Tolkien para retomar el éxito que había alcanzado la trilogía original.

En esta ocasión decidieron contar la historia de la Casa de 'Helm Hammerhand', el legendario Rey de 'Rohan', quien deberá enfrentar el ataque de 'Wulf', un despiadado caballero de ‘Dunlending’ que busca venganza por la muerte de su padre.

"Encontrándose en una situación cada vez más desesperada, 'Héra', la hija de Helm, debe convocar la voluntad para liderar la resistencia contra un enemigo mortal que busca su total destrucción", relata la sinopsis oficial de la cinta.

Curiosamente, esta cinta está realizada bajo laantigua técnica del anime japonés, lo cual le brinda una estética distinta, aunque conserva la epicidad de los famosos relatos del autor británico.

'La Guerra de los Rohirrim' fue producida por Philippa Boyens, quien fue una de las escritoras originales de la trilogía del 'Señor de los Anillos', mientras que el propio Peter Jackson es uno de los productores ejecutivos de la cinta.

Hay que tener en cuenta que esta producción no tiene relación con la serie 'Los Anillos de Poder' de Prime Video, a pesar de que esta también está basada en la famosa creación de Tolkien.

Esta producción hace parte de los planes de Warner Bros. para recuperar su liderazgo en taquilla luego de fracasos taquilleros como 'The Flash' y 'Furiosa: de la saga Mad Max'.