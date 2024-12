Eugenio Derbez toma importante decisión sobre su carrera tras polémica con Selena Gómez: "No tengo vida"

En medio de la polémica en la que se encuentran involucrados Eugenio Derbez y Selena Gómez, el actor mexicano anunció su retiro temporalmente de la actuación.

En medio de una entrevista con Yordi Rosado, el también comediante se sinceró sobre los efectos que su apretada agenda ha tenido a nivel personal.

“Este próximo año, a partir de enero, me voy a tomar un descanso para mí y para crear, porque al estar en tantas cosas me cuesta mucho trabajo”, declaró en la entrevista.

De acuerdo con el actor, su propósito de ahora en adelante es priorizar su bienestar y tener tiempo de calidad junto a su familia.

“Mi vida es muy caótica, sí es muy caótica. Y te voy a

decir, te voy a ser sincero: sí, ya perdí el equilibrio de tener vida y no tener vida. Acabo de tener una junta con mi socio y le dije: ‘Yo ya no puedo, ya, necesito parar, no tengo vida’, indicó.

Asimismo, aseguró que, durante dicho tiempo, se enfocará en otros proyectos y buscará un equilibrio entre su vida personal y profesional para poder disfrutar de ambas.

“Digamos que el trabajo me encanta, pero ya me llegó a pasar este año, varias veces, que tuve que parar y hacer la junta porque dejé de disfrutarlo. Me sentía yo esclavo de mi propia carrera, de repente ves para adelante y pensé que no tengo tiempo de nada”, afirmó el actor.

Derbez indicó que, pese a que su presencia ante las cámaras se verá limitada, esto no evitará que aproveche otras pasiones como la escritura.

“Antes me sentaba a escribir mucho y por lo mismo hace años que no lo hago. Es que brincar de una cosa a otra es, como hoy, que me voy a hacer la próxima temporada de Acapulco, y son 10 episodios y es otra vez una friega y la memorización. Y sí, ya estoy hasta el gorro de trabajar y quiero tomarme un descanso”, añadió.

Su declaración se dio tras varias críticas a la actriz estadounidense Selena Gómez por su actuación en la película “Emilia Pérez”, en la cual interpreta a un personaje latino y habla en español.

Derbez, en medio de una entrevista en el podcast de YouTube de ‘Gaby Meza’, no dudó en señalar que la actuación de la cantante y actriz no estuvo a la altura de las expectativas.

“La actuación de Selena es indefendible”, dijo Derbez en el podcast.

Pese a la buena recepción de la cinta y el premio recibido por su elenco en Cannes, el mexicano afirmó que la actuación de la intérprete de ‘Love you like a love song’ no fue convincente por su falta de emoción y credibilidad.

“Siento que por ejemplo en Cannes donde le dieron un premio y en Estados Unidos, nadie ha hablado de eso y le sigue dando premios, es que siento que no hablan español”, recalcó.

Ante la crítica, la actriz estadounidense no tardó en responder asegurando que trabajó lo suficiente en hablar un buen español en la cinta.

“Entiendo de dónde vienes. Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No quita cuánto trabajo y corazón puse en esta película”, escribió Selena en las redes sociales.

A la polémica se sumaron varios actores, quienes defendieron a la actriz y pidieron a Derbez una disculpa pública.

“Pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados: son indefendibles y contradicen todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. ‘Emilia Pérez’ merece ser celebrada, no menospreciada por mis comentarios desconsiderados”, respondió el actor.

“Emilia Pérez” trata sobre una abogada que es contratada por un líder narcotraficante mexicano para ayudarle a fingir su muerte y poder vivir libremente como mujer.

La cinta fue protagonizada por Karla Sofía Gascón y en el reparto está Selena Gómez, Adriana Paz, Zoe Saldaña y Edgar Ramírez.