¡Éxitoso! Así le fue a la primera versión del Festival Estéreo Picnic en Bogotá, en el parque Simón Bolívar

Con la nostalgia del pop punk de principios de los 2000 comandada por bandas como The Offspring y Blink 182, se cerró la edición número 14 del Festival Estéreo Picnic y su primera versión en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

El primero en subirse al escenario principal fue el grupo The Offspring, que con sus grandes éxitos como ‘The kids aren’t alright’ y ‘Self esteem’ dejó al escenario y al público preparados para seguir disfrutando con Blink 182.

“Ni siquiera puedo ver dónde termina la gente”, dijo el vocalista de The Offspring, Dexter Holland, entre tema y tema.

Tom Delonge, Mark Hoppus y Travis Barker salieron al escenario y la multitud se desbordó con los primeros acordes de 'Anthem Part 2', uno de los tantos clásicos que interpretaron.

En hora y media, Blink 182 hizo un repaso por sus grandes éxitos, además de sus temas nuevos, mientras Delonge hacía sus tradicionales comentarios soeces que llevaron a la risa a los asistentes que tanto esperaron por verlos en vivo.

El guitarrista de Blink 182 hizo bromas hasta con la altitud de Bogotá, que también les cobró al igual que a otras bandas como 30 Seconds to Mars o Limp Bizkit, y tuvo que pedir en dos ocasiones oxígeno en la tarima al igual que su compañero Mark Hoppus para resistir el espectáculo.

El concierto no lo pudieron cerrar de mejor que manera que con sus mayores clásicos ‘First Date’, ‘What’s my age again’ y ‘All the small things’, para darse una pausa y terminar con ‘Damnit’ y ‘One more time’ en medio de los aplausos y los gritos de un público que lo dejó todo durante la hora y media de show.

El día estuvo completo con las presentaciones de Nicki Nicole, Arcade Fire, Yves Tumor y The Blaze, y el FEP 2024 se despidió con fuego artificiales y pidiendo a sus asistentes un seguro regreso a sus casas.

Entre los shows más destacables de esta edición se pueden contar el del cantante colombiano Feid, El show de Limp Bizkit, la presentación de 30 Seconds To Mars, la primera vez del Grupo Frontera que hasta invitó a Morat para cantar ‘No se va’, y el resto de espectáculos que hicieron felices a los miles de asistentes al Festival Estéreo Picnic.

El punto más destacable de los asistentes al Simón Bolívar fue el desplazamiento y es que gracias a las alianzas con Transmilenio, la movilidad tuvo algunos lunares, pero nada que no se pudiera resolver, y la gente se desplazó rápido hacia sus destinos.

Se espera que el Estéreo Picnic se quede en el Simón Bolívar para el próximo año y para siempre, tras esta primera experiencia.