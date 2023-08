Famoso actor de ‘Teresa’ confesó (con pruebas) que se le apareció la Virgen de Guadalupe en un recibo

El actor colombiano Daniel Arenas es recordado en su país por haber participado en la primera edición del reality del Canal RCN ‘Protagonistas de Novela’ y en la novela ‘Los Reyes’, en donde interpretó a Santi Iriarte; tiempo después dio el salto a México en donde integró el elenco de la exitosa novela ‘Teresa’ que le dio el reconocimiento en Latinoamérica.

El artista ha sonado últimamente por su romance con la modelo y emprendedora Daniella Álvarez y porque se unió al programa matutino ‘Hoy Día’ de Telemundo en Estados Unidos, donde pasa gran parte de su tiempo debido al trabajo.

Precisamente en este programa, Daniel Arenas compartió con sus compañeros de set su devoción por Dios y por la Virgen de Guadalupe, patrona católica de los mexicanos, de la cual vino a saber en 2012 cuando llegó a vivir al país ‘azteca’.

“Les quiero confesar esto: Lo que más me hace feliz es mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque a partir de eso yo soy feliz en todos los aspectos de mi vida (...) Por eso yo también creo fielmente en la Virgencita, me ha concedido tantas cosas. Gracias a la fidelidad, el agradecimiento y la fe intacta que tengo por ella, mi relación con Dios es más fuerte”, comentó el colombiano.

Mientras hablaba de sus convicciones cristianas, iban pasando imágenes de apoyo de él visitando iglesias y monumentos hasta que compartieron una foto de una factura con una mancha que forma una silueta parecida a la virgen católica y Arenas aseveró que fue la aparición de la Virgen de Guadalupe.

“Esto es una cosa espectacular que me pasó hace algunos años y es que la Virgencita se me apareció en un recibo de una cafetería muy conocida a la que fui. Guardé las cosas en el maletín, venía de hacer teatro. Cuando llegué a mi casa, me encontré con su imagen y desde ahí no me abandona”, expresó el actor.

Arenas concluyó diciendo que no le daba pena hablar de sus creencias espirituales así sea criticado por ello: “A mí no me da pena hablar de esto y menos en televisión (...) Y cada que tenga oportunidad de hablar de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la Virgencita, lo voy a hacer, porque lo llevó en mi vida y sencillamente mi vida es mejor gracias a ellos”.

Acá está la confesión de Daniel Arenas y su encuentro con la Virgen de Guadalupe: