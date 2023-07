Murió a los 70 años el actor Paul Reubens, famoso por su papel de Pee-wee Herman

El mundo del cine y la televisión se encuentra de luto luego de conocerse la triste noticia de que el famoso actor estadounidense Paul Reubens falleció este lunes a sus 70 años tras perder la batalla contra el cáncer que había estado enfrentando desde hace seis años.

La estrella de Hollywood, quien también participó en cintas como Matilda, Batman Returns, Oso Vicioso y Pesadilla antes de Navidad, les dejó preparado un mensaje a sus seguidores antes de morir.

Desde su cuenta de Instagram, no solo se dio a conocer la noticia del fallecimiento del actor, sino que el artista les pidió disculpas a sus seguidores por no haber hecho público su batalla contra el cáncer.

“Anoche dijimos adiós a Paul Reubens, un icónico actor, comediante, escritor y productor estadounidense cuyo amado personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, caprichoso y creencia en la importancia de la bondad”, inicia diciendo el comunicado.

“Paul luchó valiente y en privado contra del cáncer durante años con su tenacidad e ingenio característico”, agregó el comunicado.

La publicación está acompañada por una imagen en la que se puede leer “por favor, acepta mis disculpas por no hacer público a lo que me estaba enfrentando en los últimos seis años. Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fans y seguidores. Los he amado mucho y me he divertido haciendo arte para ustedes”.

El actor y comediante, Paul Reubens, se hizo famoso en la década de 1980 al interpretar a Pee-wee Herman en las piezas cinematográficas con el mismo nombre.

En 1980 salió The Pee-wee Herman Show, una producción teatral que logró agotar todas las entradas durante cinco meses y que luego fue objeto de un especial en HBO.

Para 1985, el comediante se asoció con el famoso director Tim Burton para protagonizar ‘Pee-wee’s Big Adventure’ su debut en el cine con este personaje y quien recibió buenas críticas y obtuvo un excelente éxito comercial.

Años después regresó para interpretar otra vez a este personaje en la cinta ‘Big Top Pee-wee’, dirigido por Randal Kleiser, en 2010 tuvo una obra de teatro en Broadway y finalmente se unió al mundo del streaming en 2016 con una película lanzada por Netflix.