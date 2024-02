Filtran letra de supuesta canción de Shakira que sería lanzada este 2024

La cantante colombiana Shakira es tendencia en redes sociales luego de que se filtrara la letra de una supuesta canción que sería lanzada en los próximos meses.

El fragmento fue compartido a través de redes sociales y fue el medio Marca quien lo captó antes de que desapareciera.

"Otra vez me dieron ganas y te llamé, andaba sola y te busqué para que me tortures, ya lo sé. Era una trampa y volví a caer, andaba sola y te busqué, ya me estoy encariñando demasiado contigo dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando, mejor no sigo, no es justo conmigo", indica el fragmento.

La letra de la supuesta canción de Shakira causó revuelo en redes sociales ya que, en esta oportunidad, no se compara con los éxitos que lanzó durante el 2023 y en los que lanza varias pullas a su expareja.

Pues en esta oportunidad, el tema estaría dedicado a un nuevo amor o con quien, al parecer, tiene un nuevo romance.

Por su parte Shakira no se ha pronunciado sobre la letra, sin embargo, sus seguidores están a la expectativa de los nuevos lanzamientos musicales que tendría la artista para este 2024.

Sin embargo, lo único que ha dicho la barranquillera respecto a sus nuevos lanzamientos, en diálogo con la revista ‘Hola’, es que “recogerá sus emociones y vivencias de los últimos dos años. Se trata de un trabajo muy personal".

Cabe recordar que, durante los últimos meses, la cantante colombiana ha sido tendencia mundial no solo por su separación de Piqué, sino por sus nuevos lanzamientos musicales tras su divorcio que la han impulsado a los primeros lugares de las listas de las plataformas de reproducción más importantes del mundo.

Desde Monotonía, junto a Ozuna; seguida por Sessions #53, al lado de Bizarrap; luego TQG, con Karol G; y hasta su más reciente lanzamiento, Acróstico, en el que canta junto a sus hijos Sasha y Milan, han sido para muchos una especie de catarsis de la artista con repercusión mundial.

Uno de sus grandes éxitos fue la canción ‘BZRP Music Sessions #53′ que hizo junto al productor argentino Bizarrap′, en la que expuso los ‘detalles’ de la ruptura con su ‘ex’ y en la que también lanzó fuertes indirectas contra la actual novia del español, Clara Chía.