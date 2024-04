"Fue la única que me acompañó": famoso actor colombiano reveló lo importante que fue Shakira en una etapa de su vida

La música de la cantante barranquillera, Shakira, ha trascendido fronteras y generaciones, es por ello que se ha convertido en una de las artistas colombianas más importantes del mundo.

Shakira ha logrado cautivar a varias generaciones, desde los inicios de su carrera a los de mayor edad, y con sus lanzamientos más recientes a los más jóvenes.

Precisamente, un famoso actor colombiano reveló en las últimas horas, lo importante que fue la música de Shakira en su adolescencia.

“Shaki, Dios mío, mi adolescencia. Ella me acompañó”, reconoció el intérprete.

Se trata del actor colombiano, Sebastián Martínez, quien se ha destacado como uno de los más importantes del medio televisivo. Con sus personajes en novelas como “Enfermeras”, “Hasta que la plata nos separe” y “Pa' quererte” se ha convertido en uno de los actores más versátiles del país.

A través de sus sociales, Sebastián Martínez sorprendió a sus seguidores con una revelación que nadie se esperaba.

El actor publicó un video mientras escuchaba una de las canciones de Shakira en su auto y no dudó en reconocer lo importante que fue la colombiana durante una etapa de su vida.

“¿Quién más berreó con esta? Vamos, desahóguense, ¿quién más a moco tendido? ¿Quién más?”, dijo al mismo tiempo que se escuchaba de fondo ‘Moscas en la casa’, lanzada en 1998 por la colombiana.

“Shaki, Dios mío, mi adolescencia. Ella me acompañó, Shaki fue la única que me acompañó en esos despechos de adolescencia. Dios mío, esta canción la berreé. Uy, es que me da de todo”, agregó el actor.

En ese sentido, destacó que la cantante siempre estuvo “firme” y fue la única que le “paró bolas” en su adolescencia.