"Gracias por hacerme sentir que mamá puede hacer todo": el mensaje que le dedicó Shakira a Milan y Sasha Piqué en los VMAs 2023

Durante la edición número 40 de los Premios MTV Video Music Awards que se celebraron este martes en el Prudential Center en Nueva Jersey, Estados Unidos, la cantante colombiana Shakira fue homenajeada con el ‘Video Vanguard Award’, el cual premia a los mejores artistas del momento.

Al recibir su importante galardón, la colombiana dio un emotivo discurso en el que no solo agradeció a aquellos que la han apoyado desde sus comienzos, sino que también se encargó de ofrecerles unas hermosas palabras a sus hijos, Sasha y Milan.

La intérprete de ‘Te Felicito’ se subió al escenario de los VMAs para recibir su premio y fue aclamada por el público que se encontraba presente en el recinto en el que se llevaron a cabo los premios.

Shakira expresó que se sentía agradecida con todas las personas que han sido claves en su carrera, como lo son: sus amigos, su equipo, las mujeres que han trabajado con ella, sus padres y a sus hijos, Sasha y Milan Piqué.

“Quiero agradecer a mis hijos, Milan y Sasha, que están aquí. Muchas gracias por apoyarme y hacerme sentir que ‘mamá puede hacer todo’”, expresó la artista, de 46 años.

La colombiana también se tomó su tiempo para hacerle saber a sus fans que ella es consciente de que siempre la apoyan y que les agradece por siempre ser su “ejército y pelear todas mis batallas”.

La intérprete de ‘Monotonía’ no desaprovechó la oportunidad para resaltar, una vez más, sus raíces y dejar en claro que se siente muy orgullosa de ser latina, porque son los latinos los que la han inspirado y los que le han “inyectado tanta fuerza y tantas ganas de seguir adelante”.

Shakira recibió su premio ‘Video Vanguard Award’ tras realizar su tan esperada presentación en los VMAs, la cual duró 10 minutos, que enloqueció a grandes celebridades como Taylor Swift y que fue nombrada por Rolling Stone como la mejor de la noche.

She Wolf, Te felicito, TQG, Objection, Ojos Así, Whenever Wherever, Hips Don’t Lie y Music Sessions #53 fueron los éxitos que interpretó durante los 10 minutos en los que logró enloquecer a todos los presentes en los MTV Video Music Awards.

El emblemático premio con el que fue homenajeada Shakira lo han recibido leyendas de la música como The Beatles, en 1984; Madonna, en 1986; Michael Jackson, en 1988; George Michael, en 1989; Bon Jovi, en 1991; Guns N' Roses, en 1992; The Rolling Stones, en 1994, y U2, en 2001.

Con ello, Shakira será la primera cantante suramericana en recibir este histórico galardón, producto de su gran aporte artístico y el impulso que le ha dado a nivel mundial a la música latina.