Grupo de niños parecido a Hypers Kids Africa se bailó con mucho sabor ‘All I Want for Christmas Is You’

La época de Navidad siempre llega con canciones características de esta época que, a través de los años, se han ganado un espacio en la memoria y corazón de las personas que festejan estas fechas con sus seres queridos.

Cada país tiene sus propias canciones dependiendo de su cultura y el idioma que hablan y en los países de habla inglesa nunca puede falta All I Want For Christmas Is You de la estadounidense Mariah Carey que, desde que la estrenó en 1994, nunca falta en las listas de popularidad musical.

Esta canción mantiene viva la popularidad de Mariah Carey, quien lanzó este éxito en su cuarto álbum de estudio y gracias a ello sus nuevas producciones siempre llaman la atención de la crítica y debutan en lo más alto de los rankings musicales.

Las regalías que esta canción le dejan a la artista son envidiables pues, según estimaciones de The Economist, Mariah Carey recibe aproximadamente 2,5 millones de dólares al año por 'All I Want For Christmas Is You'. The New York Post, por su parte, estima que la cantante gana alrededor de 3 millones de dólares.

Esto también se debe a los covers que se han hecho de esta canción por diferentes artistas y este año salió uno muy especial hecho por el grupo de niños bailarines Masaka Kids Africana, que maneja un concepto parecido a los populares Hypers Kids Africa.

El video muestra a menores africanos haciendo la mímica de la canción de Mariah Carey con una coreografía impecable e imitaciones hasta de los músicos de la canción con instrumentos realizados con madera y materiales reciclables.

El clip ya acumula más de un millón de likes y más de 12.000 comentarios, en su mayoría, fascinados por el talento de los niños: “el problema de este video es que se acaba”, “el baterista la dejó toda”, “estos hermosos niños tienen gran talento”, “su alegría me contagia”, Entre otros mensajes.

Desde 2017 que ingresó por primera vez al top 10 del Hot 100 de Billboard, durante el mes de diciembre, Mariah Carey ha conquistado la posición principal de este rankingcon su icónica canción, gracias al auge del streaming y al incremento de la presencia de música navideña en las listas de reproducción.