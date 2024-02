Gustavo Dudamel alza el Grammy como mejor actuación con su 'Adès: Dante'

El director de orquestas y compositor venezolano, Gustavo Dudamel, fue galardonado este lunes con un Grammy en el apartado de mejor actuación de una orquesta gracias a 'Adès: Dante' durante la 66 edición de estos prestigiosos galardones, que se celebran este domingo en Los Ángeles.

Dudamel competía en la categoria contra la estadounidense Karina Canellakis, directora de la Filarmónica de la Radio de los Países Bajos, por ‘Bartók: Concerto For Orchestra’; y al finlandés Esa-Pekka Salonen, detrás de la Sinfónica de San Francisco, con ‘Stravinsky: The Rite Of Spring’, entre otros.

Dudamel es el director de la orquesta de Los Ángeles y ha logrado un gran reconocimiento internacional con ritmos clásicos, pero con el toque y sabor latino.

Este es el cuarto gramófono que gana el venezolano, siendo el último el 3 de abril del 2022 como Mejor Interpretación Coral por la pieza Mahler.