Imitadora de Shakira salió llorando del concierto de la artista en México: "Perdí mi oportunidad por mi parecido con ella"

La cantante colombiana Shakira sigue haciendo historia con su gira musical ‘Las mujeres ya no lloran world tour’ con el que ha sorprendido a sus seguidores, especialmente a su público mexicano donde ha realizado cuatro de siete presentaciones.

Una de sus más fieles seguidoras es “Shakibecca”, una de sus imitadoras y quien se ha destacado en redes sociales por su parecido físico y talento a la hora de interpretar las canciones de la cantante.

Sin embargo, la fanática vivió un incómodo momento durante una de las presentaciones de la Shakira mientras desfilaba con varios seguidores y creadores de contenido hacia la tarima.

Según reveló la mujer, el equipo de Shakira le habría negado la posibilidad de hacerse en la parte del frente, situación que entristeció a la mujer que en varias oportunidades ha expresado su admiración por la artista.

En medio de una entrevista, “Shakibecca” reveló que iba a bailar con la loba, pero “esperé todas las horas que nos dijeron que teníamos que esperar, me preparé, me fui de negro para no llamar la atención, pero obviamente, este es mi cabello, este es mi look, esta es mi cara, yo estoy maquillada, yo no tengo ningún tipo de prostética”.

Finalmente, cuando los organizadores “notaron su gran parecido con la barranquillera”, le indicaron que debía ubicarse en una de las últimas filas.

“Yo empiezo a ver qué me dicen ‘no te puedes tomar fotos con la gente cuando ya estés vestida con la ropa de la caminata’; además, se me acerca el staff de esa caminata y me dice que yo debía ponerme más atrás y que debía taparme con la capucha y buscar la manera de alejarme de donde estaba Shakira. Eso para un Shakifan es la cosa más triste que le puede pasar. Me perdí esa oportunidad por este parecido y eso es doloroso porque ese es mi orgullo más grande, parecerme a mi artista favorita desde niña”, afirmó.

“No tengo manera de saber de quién fue la decisión, ahí estaba un equipo que era el encargado de organizar eso, pero yo, realmente, la cara de Shakira no la vi, ella no estaba ahí, entonces yo no puedo decir que fue una orden directa de Shakira, pero mi corazón me dice que no”, agregó.

Los conciertos de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' han estado llenos de momentos emotivos en cada país donde se ha presentado la colombiana, quien se ha mostrado muy agradecida con su público que ha estado presente para apoyarla en cada etapa de su carrera.

La gira por Latinoamérica aún no ha terminado, pues debido a distintos contratiempos, algunos conciertos tuvieron que ser cancelados, por lo que los fanáticos de la región deberán esperar algunos meses para poder verla en vivo.

Por su parte, dentro de pocas semanas la colombiana iniciará su gira por Norteamérica, donde estará en varias ciudades como Charlotte, Toronto, Boston, Atlanta, Miami, entre otros territorios.