J Balvin relató duro momento de su vida en el que asegura que fue “secuestrado” en Estados Unidos: “Es una película de terror”

El cantante colombiano J Balvin es tendencia en redes sociales debido a una reciente entrevista en la que contó un suceso totalmente desconocido de su vida personal.

El intérprete de ‘Rojo’ le concedió una entrevista al actor colombiano Juan Pablo Raba en su podcast ‘Los hombres si lloran’, en donde contó que durante su adolescencia vivió un momento duro tras ser secuestrado.

En el podcast Balvin contó que esto ocurrió en los 2000, cuando se fue a estudiar a Oklahoma, en Estados Unidos, en donde vivió en la propiedad de Pamela Dixon, rectora del colegio en el que estudiaba.

En ese entonces, la señora le hizo la vida, un infierno, al punto en el que el cantante se sintió secuestrado.

Esto porque la señora le prohibió tener conexión alguna con su familia y perdió la comunicación con ellos en su totalidad.

“Me secuestraron en Oklahoma. La señora con la que estaba viviendo, que además era la rectora del colegio, no sé qué le pasó, pero un día me dijo: ‘Si hablas con tu familia por Messenger en español, se te va a olvidar el inglés. Por lo tanto, no puedes volver a usar internet’”, explicó.

Sin embargo, en ese momento no lo vio raro porque pese a no tener acceso a internet, seguía recibiendo las llamadas de sus padres una vez a la semana.

“De un momento a otro, un mes y mis papás no aparecían. Dos meses y mis papás se olvidaron de mi Yo estoy aquí, no tengo cómo comunicarme con nadie, no tengo internet”, continuó relatando el reguetonero.

El paisa también comentó que, haciendo memoria, ese fue el primer momento en el que tuvo un ataque de depresión y ansiedad, pese a que en ese entonces no sabía que era eso hasta muchos años después.

Balvin dijo que “un día dije yo voy a coger el pasaporte, dónde está y en cualquier momento me escapo de acá. Entonces yo bajé a buscar el pasaporte, a la mochila no estaba, entonces yo fui a donde la señora y yo ‘ay dónde está el pasaporte’ y me dijo: ‘yo lo tengo’ y yo: ‘me lo das’ me dijo ‘no te lo voy a dar’”.

Balvin aseguró que la señora continuó con su idea de no darle el pasaporte y que en ese entonces tomó un radioteléfono, el cual todo el pueblo escucha, para avisar lo que le estaba pasando.

“Es una película de terror, porque llega el sheriff y cuando ve a Pamela, la mejor amiga”, explicó el colombiano, quien agregó que el sujeto le dijo: “yo sé que las cosas son muy difíciles en Colombia y por eso no te has adaptado”.

Balvin contó que se ganó ir a participar en las olimpiadas de matemáticas de su universidad y ahí aprovechó para tomar un celular prestado y llamar a sus papás.

“Llamé a mi papá, me escucharon y empezaron a llorar. Le dije: 'Papá, estoy secuestrado, me voy a escapar”, relató.

El paisa explicó que luego de eso un amigo suyo lo ayuda a escapar y que se fue a vivir con él a Oklahoma City, pero que todo el tiempo tenía pesadillas con la señora Pamela, por lo que se mudó a Nueva York, donde una tía.

“Entonces, Nueva York fue la ciudad que me sacó de un momento muy difícil y me hizo soñar y decir que sí se puede”, concluyó.