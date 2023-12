Jada Pinkett reveló que la cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock en los Oscar hizo que se diera cuenta de que nunca lo dejaría

La pareja de actores Will Smith y Jada Pinkett no han parado de acaparar los principales titulares en el mundo debido a las declaraciones y confesiones que han hecho sobre su matrimonio de más de 20 años.

Ahora, a esta historia que evidentemente ha tenido altos y bajos, llega una nueva confesión por parte de Jada y por la cual los internautas acusan a la pareja de ser tóxica.

La actriz, de 52 años, recientemente se refirió al incidente que protagonizó Will en los premios Oscar de 2022 cuando abofeteó al presentador de la ceremonia, Chris Rock, luego de que este hiciera un chiste sobre la cabeza rapada de su esposa, Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia.

Tras ese incidente, Jada ha dado diferentes versiones sobre lo que significó para ella y su matrimonio, ese momento protagonizado por el intérprete de ‘Siete Almas’.

En primera instancia, la actriz dijo que no necesitaba protección y que “fue en el fuego de la acción y él fue quien exageró, pero yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera”.

Sin embargo, al parecer la estrella de Hollywood ha cambiado de opinión con el paso del tiempo, pues ahora expresó que ese incidente en los Oscar le ayudó a darse cuenta de que “nunca dejará” a Will Smith.

En una entrevista con la revista You del medio Daily Mail, la actriz expresó que “Casi ni siquiera asistí a los Oscar ese año, pero me alegro de haberlo hecho. Ahora lo llamo la 'bofetada santa' porque después vinieron muchas cosas positivas”.

De acuerdo con Jada, la abofeteada que le dio Will a Chris tuvo un “impacto positivo” en su matrimonio y la hizo darse cuenta de que nunca dejaría al actor.

“Ese momento en el que la mierda golpea el ventilador es cuando ves dónde estás realmente. Después de todos esos años tratando de descubrir si dejaría el lado de Will, fue necesaria esa bofetada para darme cuenta de que nunca lo dejaré”.

La estrella de Hollywood añadió que: “¿Quién sabe dónde estaría nuestra relación si eso no hubiera sucedido?”.

Para octubre de este año, Jada se refirió durante una entrevista con la revista People sobre el incidente y expresó en ese momento que “Pensé: 'Esto es una obra de teatro. No hay manera de que Will lo golpee’. No fue hasta que Will comenzó a caminar de regreso a su silla que me di cuenta de que no era una parodia y las primeras palabras que le dije cuando regresó fueron: ‘¿Estás bien?’”.

Sobre las consecuencias que tuvo golpear al comediante y cómo ha afectado esto al intérprete de ‘Siete almas’, Jada explicó que lo que ella va a hacer es “estar a su lado, pero también le permitiré que resuelva esto por sí mismo”.

En esa misma entrevista, la actriz confesó que duraron siete años separados, pero que “se dieron cuenta de que era imposible”.

Ambas estrellas contrajeron matrimonio en diciembre de 1997, una boda que fue protagonista en todo el mundo, debido a que la novia llegó al altar embarazada de su primer hijo, Jaden.

La longevidad y el evidente amor de la pareja eran envidiados por todos, sin embargo, esto cambió tras unas declaraciones que hizo Jada en 2018, cuando afirmó que en realidad nunca se quiso casar con el actor.

No obstante, eso no fue todo lo que puso la solidez de su matrimonio en tela de juicio porque tiempo después, concretamente en 2020, se supo que los rumores que habían rondado en torno a la pareja de que sostenían una relación abierta eran ciertos.

Esto luego de que se revelara que la pareja de famosos se separó por primera vez, desde su casamiento en 1997, debido a una aventura que tuvo Jada y de la cual los actores hablaron de manera muy clara diciendo que ambos habían mantenido relaciones consentidas con otras personas.

De hecho, la actriz se refirió a la foto que publicó Smith el Día de Acción de Gracias y la cual desató los rumores de una posible reconciliación, pues en la imagen se ve que todavía existe afecto de ambas partes.

En una entrevista que recoge el diario El País, Jada aseveró que “nadie está a salvo de las adversidades de la vida”.

“Por alguna razón mucha gente piensa que si tienes cierto éxito y, ya sabes, un cierto estilo de vida, estás a salvo de pasar por experiencias humanas. Y eso no es real”, mencionó.

“Me parece que no le haríamos ningún bien a nadie alimentando la ilusión de una relación. Nosotros simplemente nos queremos el uno al otro y nos queremos como familia”, apuntó.