Jada Pinkett Smith revela quién era su verdadera alma gemela: "Un dúo dinámico"

Jada Pinkett Smith, esposa del actor estadounidense Will Smith, continúa revelando detalles de su vida íntima luego de afirmar que ella y Will han tenido “vidas completamente separadas” desde 2016.

Recientemente, la actriz estadounidense se entrevistó con el medio Rolling Out y reveló detalles de su amistad con el fallecido rapero norteamericano Tupac Shakur.

Durante la entrevista, la moderadora Christal Jordan le consultó si Tupac, asesinado en 1996, era su “alma gemela”.

"Si existe tal cosa como las vidas pasadas, definitivamente creo que Pac y yo hemos compartido algunas juntos”, afirmó.

Según se sabe, Jada y Tupac Amaru Shakur, conocido artísticamente como 2Pac o simplemente Tupac, se conocieron durante la adolescencia cuando ambos vivían en Baltimore, Maryland.

Al ser cuestionada por algún vínculo romántico o que sobrepasara los límites de la amistad, Jada aclaró que “no era posible”, ya que “no había química” entre los dos.

Jordan siguió insistiendo sobre el tema y replicó diciendo que la química entre ambos era evidente para los demás.

"Es que la amistad ama la química (...) Era casi como si Dios nos hubiera hecho así (...) Fue como, miren, los voy a poner a todos juntos, ¿verdad? Ustedes serán un dúo dinámico. Pero les diré ahora mismo que haré que no puedan estar juntos porque ese no era el propósito", respondió Jada.

Hay que mencionar que la esposa de Will Smith se encuentra adelantando una gira de medios para promocionar su nuevo libro autobiográfico “Worthy”, el cual que se publicará el próximo 17 de octubre y en el que profundiza sobre su relación con Tupac.

En días pasados, Jada se entrevistó con la revista People y reveló que Chris Rock, quien fue abofeteado por su esposo durante la entrega de los Premios Oscar en 2022, la invitó a salir en medio de rumores de su divorcio.

Según dijo, “cada verano salían informes sobre su separación con Will”. Pero este estuvo marcado por algo en particular, pues recibió una invitación a una cita por parte de Rock que la tomó por sorpresa.

“Chris pensó que nos íbamos a divorciar. Entonces me llamó y básicamente me dijo: 'Me encantaría invitarte a salir'”, recordó.