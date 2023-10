La historia de cómo Chris Rock, quien fue abofeteado por Will Smith en los Oscar, invitó a salir a Jada Pinkett-Smith en medio de rumores de divorcio

Jada Pinkett-Smith, esposa del actor estadounidense Will Smith, reveló que Chris Rock, quien fue abofeteado por su esposo durante la entrega de los Premios Oscar en 2022, la invitó a salir en medio de rumores de su divorcio.

Según dijo Jada en entrevista con la revista People, “cada verano salían informes sobre su separación con Will”. Pero este estuvo marcado por algo en particular, pues recibió una invitación a una cita por parte de Rock que la tomó por sorpresa.

“Chris pensó que nos íbamos a divorciar. Entonces me llamó y básicamente me dijo: 'Me encantaría invitarte a salir'”, recordó.

Ante la inesperada llamada, la actriz quedó atónita y no supo qué responder: “¿Qué quieres decir?”, fue lo que pudo exclamar, mientras que Rock le contestó: “Bueno, ¿no se van a divorciar Will y tú?”.

La contra respuesta de Jada, quien actuó en la película Matrix, fue simplemente aclararle a Rock que solo se trataba de chismes: “Chris, esos son solo rumores”.

“Estaba consternado. Y se disculpó profusamente y eso fue todo”, concluyó.

Jada Pinkett-Smith concedió la entrevista a People como parte de la promoción para su nueva autobiografía ‘Worthy’. En dicho medio, la estrella hollywoodense reveló varios detalles íntimos y desconocidos sobre su vida y su matrimonio con la estrella de Hollywood, Will Smith.

Sobre el incidente de Will con Chris en los Oscar, cuando bromeó sobre la alopecia que sufre Jada, esta explicó que en un principio pensó que era una puesta en escena, porque para ella no había manera de que su esposo hiciera tal cosa.

“Pensé: 'Esto es una obra de teatro. No hay manera de que Will lo golpee’. No fue hasta que Will comenzó a caminar de regreso a su silla que me di cuenta de que no era una parodia y las primeras palabras que le dije cuando regresó fueron: ‘¿Estás bien?’”, comentó.

Los rumores de separación entre Will y Jada han cobrado cada vez más fuerza con el paso del tiempo, teniendo como punto de inflexión unas declaraciones que hizo Jada en 2018, cuando afirmó que en realidad nunca se quiso casar con el actor.

No obstante, eso no fue todo lo que puso la solidez de su matrimonio en tela de juicio porque tiempo después, concretamente en 2020, se supo que los rumores que habían rondado en torno a la pareja de que sostenían una relación abierta eran ciertos.

En 2021, Will publicó sus memorias en donde describe su matrimonio con Jada y expresó: “sufríamos la muerte brutal de nuestras fantasías románticas, la quema de la ilusión idealista del matrimonio perfecto y la familia perfecta. Ninguno de nosotros quería el divorcio; sabíamos que nos amábamos, y algunos aspectos de nuestra unión eran mágicos. Pero la estructura de la vida que habíamos establecido nos estrangulaba a ambos”.