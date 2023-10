“Una vez que lo conocí, abandoné por completo mi salud mental” Jada Pinkett reveló que lleva siete años separada de Will Smith

Como parte de la promoción para su nueva autobiografía ‘Worthy’, la actriz Jada Pinkett le concedió una entrevista al medio People, en la que reveló varios detalles íntimos y desconocidos sobre su vida y su matrimonio con la estrella de Hollywood, Will Smith.

En la entrevista, Pinkett relató la manera en la que se conocieron y cómo con el paso del tiempo Will se convirtió en una especie de droga para ella por la codependencia emocional que desarrolló a lo largo de su relación.

En el camino hacia el estrellato, Jada conoció a un joven y atractivo actor, Will, y tras coincidir varias veces empezaron a salir.

Jada contó que luego de que el actor se separó de su primera esposa, la llamó y le preguntó si estaba saliendo con alguien, a lo que ella respondió que no y entonces él le dijo: “Bueno, ahora vas a salir conmigo”.

Además, relató que “Will me llamó un día y me dijo: 'márcame cuando llegues a Los Ángeles'. Y yo dije: 'Vaya. Está bien'. Y cuando llegué a Los Ángeles, lo llamé y no he podido deshacerme de él desde entonces”.

Sin embargo, la actriz reveló que una vez que empezaron a salir y formalizaron su relación no hubo vuelta atrás y que, a la par que estaba manejando su matrimonio, también tuvo que lidiar con su salud mental e ideas suicidas.

“Una vez que conocí a Will, abandoné por completo mi salud mental. Estaba tan embriagado por él y nuestra dinámica. Realmente me sentí curada. Él se convirtió en la droga", expresó.

Tras eso, Jada confesó que su relación con la estrella de Hollywood no es como todos creen y que lo cierto es que duraron separados siete años antes de los Oscar de 2022, premiación en la que Will le dio la famosa bofetada al comediante Chris Rock.

“Hemos estado haciendo juntos un trabajo muy duro. Simplemente, nos amamos profundamente y vamos a descubrir cómo es eso para nosotros. Todavía estamos averiguándolo”, explicó.

Sobre el incidente de Will con Chris en los Oscar, la artista explicó que en un principio pensó que era una puesta en escena, porque para ella no había manera de que su esposo hiciera tal cosa.

“Pensé: 'Esto es una obra de teatro. No hay manera de que Will lo golpee’. No fue hasta que Will comenzó a caminar de regreso a su silla que me di cuenta de que no era una parodia y las primeras palabras que le dije cuando regresó fueron: ‘¿Estás bien?’”, comentó.

Sobre las consecuencias que tuvo golpear al comediante y cómo ha afectado esto al intérprete de ‘Siete almas’, Jada explicó que lo que ella va a hacer es “estar a su lado, pero también le permitiré que resuelva esto por sí mismo”.

Antes de las declaraciones de Jada Pinkett y lo sucedido en los Oscar 2022, la pareja era conocida como una de las parejas más sólidas de Hollywood.

Ambas estrellas contrajeron matrimonio en diciembre de 1997, una boda que fue protagonista en todo el mundo, debido a que la novia llegó al altar embarazada de su primer hijo, Jaden.

La longevidad y el evidente amor de la pareja eran envidiados por todos, sin embargo, esto cambió tras unas declaraciones que hizo Jada en 2018, cuando afirmó que en realidad nunca se quiso casar con el actor.

No obstante, eso no fue todo lo que puso la solidez de su matrimonio en tela de juicio porque tiempo después, concretamente en 2020, se supo que los rumores que habían rondado en torno a la pareja de que sostenían una relación abierta eran ciertos.

Esto luego de que se revelara que la pareja de famosos se separó por primera vez, desde su casamiento en 1997, debido a una aventura que tuvo Jada y de la cual los actores hablaron de manera muy clara diciendo que ambos habían mantenido relaciones consentidas con otras personas.

Tras eso, intentaron permanecer separados, pero según relató la actriz “se dieron cuenta de que era imposible”.

En 2021, Will publicó sus memorias en donde describe su matrimonio con Jada y expresó: “sufríamos la muerte brutal de nuestras fantasías románticas, la quema de la ilusión idealista del matrimonio perfecto y la familia perfecta. Ninguno de nosotros quería el divorcio; sabíamos que nos amábamos, y algunos aspectos de nuestra unión eran mágicos. Pero la estructura de la vida que habíamos establecido nos estrangulaba a ambos”.

En su libro autobiográfico ‘Worthy’, el cual saldrá el próximo 17 de octubre, la actriz cuenta otros detalles de su vida como la relación que tiene con sus hijos, su camino a la fama y los pensamientos suicidas que tuvo por un tiempo.