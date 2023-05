Jamie Foxx rompe el silencio tras tres semanas de estar hospitalizado

El actor estadounidense permanece internado y bajo observación médica, luego de ser hospitalizado de emergencia el pasado mes de abril en un centro médico de Georgia, Estados Unidos.

Ninguno de los allegados al actor han revelado la causa de la hospitalización, pero han pedido a sus fanáticos oraciones por la salud del artista de 55 años.

Pese a no conocerse el estado de salud de Foxx, el actor rompió el silencio en su cuenta de Instagram con un pequeño mensaje: “Appreciate all the love. Feeling blessed (Apreciar todo el amor. Sentirse bendecido)”.

La publicación en horas ha obtenido más de 500.000 y más de 50.000 comentarios de positivismo ante esta difícil situación. Entre los mensajes se destacan el de los actores Vin Diesel, Jeremy Renner y Adam Rodríguez.

El pasado 12 de abril, su hija Corinne Foxx había publicado un pequeño comunicado en su cuenta de Instagram en el que informó sobre el estado de salud de su padre, sin dar muchos detalles.

Corinne solo compartió la noticia de que su padre “sufrió una complicación médica". Además, indicó que el ganador del premio Óscar se “encontraba en vías de recuperación”.

Según revelaron medios especializados en noticias sobre celebridades, el actor, conocido por películas como Django Desencadenado, se encuentra internado en un centro médico de Atlanta (Georgia) donde trabajaba en el rodaje de una nueva película de Netflix.