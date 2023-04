Jamie Lee Curtis apoya a Karol G tras molestia por retoque a sus fotos: "Somos humanos, no inteligencia artificial"

La cantante colombiana Karol G expresó abiertamente su molestia mediante su red social de Instagram por una imagen suya que salió publicada en la portada de una prestigiosa revista.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, lamentó la artista.

Su crítica ha provocado muchas reacciones positivas por parte de otras personalidades como la cantante Greeicy, la exreina de belleza María Fernanda Aristizábal, la actriz Majida Issa, Sofía Balbi, la esposa del futbolista Luis Suárez; la presentadora Vanessa Palacio y hasta hombres como el actor Christian Tappan.

Pues una de las personalidades famosas que apoyó a Karol G fue la reconocida actriz Jamie Lee Curtis, quien este año ganó su primer premio Oscar por interpretar a la auditora fiscal Deirdre Beaubeirdre en la alocada comedia 'Todo en todas partes al mismo tiempo'.

“Estoy tan feliz de que Karol G esté dando a conocer un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos. No somos IA y este genocidio en contra de lo que es naturalmente hermoso es alarmante y necesita ser hablado de ello”, escribió la artista estadounidense con una foto de la portada que generó esta polémica.

“Estoy muy animada de que una persona más joven se una al coro de la desaprobación. El complejo industrial cosmecéutico quiere que te mires en el espejo y te odies a ti mismo y luego compres”, finalizó la reconocida actriz.

Su publicación ha recibido mucha aprobación por parte de sus seguidores, pues en tan solo horas ha conseguido cerca de 80.000 likes y alrededor de 1.000 comentarios en los que aplauden las palabras de Jamie Lee Curtis y piden normalizar la naturalidad.