Jeremy Renner regresa a la actuación tras un año del grave accidente que lo tuvo en cuidados intensivos

El actor de cine Jeremy Renner, conocido por su papel de ‘Hawkeye’ (Ojo de Halcón) anunció su regreso a la actuación tras un año del accidente que tuvo cuando intentaba detener una máquina PistenBully.

Renner confirmó a sus seguidores que tras un largo proceso de recuperación y atención médica, volverá a hacer parte de las grandes producciones.

"Ha sido un año maravillosamente ocupado. Creo que estoy preparado, y soy lo suficientemente fuerte. Literalmente vuelvo en una semana", aseguró el actor.

El accidente ocurrió cuando el actor intentaba detener una máquina PistenBully, un tipo de vehículo quitanieve que funciona con orugas y que se usa para abrir paso en las carreteras repletas de hielo.

En sus redes sociales, Renner aseguró que sufrió fracturas en más 30 huesos, lo que lo llevó a permanecer internado en una unidad de cuidados intensivos por varias semanas.

"Gracias a todos por sus amables palabras. Ahora estoy demasiado estropeado para escribir. Pero les envío amor a todos", indicó en Instagram.

A pesar de la gravedad de las heridas, que son mencionadas una a una en la conversación, Renner ha vuelto a caminar y está acudiendo a terapias para recuperar la total movilidad de sus extremidades.

"Elegí sobrevivir. Esto no va a matarme, no puede ser. Perdí mucha carne y hueso en esta experiencia, pero me lo han reemplazado con amor y titanio", añadió.

Cabe señalar que hace unos meses, Renner se pronunció sobre el accidente que tuvo con una quitanieves cerca a su casa en Nevada.

En medio de una entrevista, Renner se refirió a su recuperación tras el incidente y cómo ha cambiado su vida en los últimos nueve meses.

“Tuve muy claro cómo quiero pasar mi tiempo y con quién quiero pasarlo. Para mí, esto se siente como una familia, una especie de estilo de vida de lo que hablamos todo el tiempo. Luego tenemos el espíritu mismo, es mucho más la experiencia compartida y ahí es donde quiero pasar mi tiempo”, indicó el actor.

El actor indicó que recibió varios regalos tras haber estado a punto de perder la vida y uno de ellos es seguir viviendo para contarlo.

“Recibí muchos regalos gracias a ello. Cuando te ponen a prueba física, emocional y espiritualmente en todos los sentidos y luego lo superas, es algo difícil de explicar”, dijo Renner.

Además, agregó que, “es todo un juego mental. La perseverancia y la fortaleza, las puse en mi bolsillo trasero ahora. Sé cómo lidiar con el dolor. Todo es mente. Todo está en la mente. Si puedes atravesar la niebla de todo esto, me siento muy bendecido”.