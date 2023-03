Entre lágrimas Jeremy Renner habló por primera vez desde su accidente

El actor estadounidense Jeremy Renner, que interpreta a Hawkeye (Ojo de halcón) en el Universo Cinematográfico de Marvel, rompió el silencio en medio de su recuperación por el accidente que casi le quita la vida.

En sus redes sociales, Renner aseguró que sufrió fracturas en más 30 huesos, lo que lo llevó a permanecer internado en una unidad de cuidados intensivos por varias semanas.

El accidente ocurrió cuando el actor intentaba detener una máquina PistenBully, un tipo de vehículo quitanieve que funciona con orugas y que se usa para abrir paso en las carreteras repletas de hielo.

Según la versión de la estrella de Hollywood, el accidente ocurrió cuando intentaba ayudar a uno de sus familiares que se había atascado en la nieve.

Momentos antes del accidente, el actor la había usado para liberar el automóvil de uno de sus familiares que se había quedado atorado por la fuerte nevada.

Ahora, tres meses después, el "vengador" del UCM relató en una entrevista con ABC News el calvario que vivió desde que fue aplastado por el quitanieves.

El heroismo de Hawkeye en la gran pantalla también se evidencia en la vida del actor, pues aseguró que el accidente se produjo cuando intentó salvar a su sobrino de ser arroyado por la máquina.

En la entrevista, que saldrá al aire el próximo 6 de abril, también se revela la llamada al 911 que allegados al actor hicieron:

“Alguien fue arrollado por un ‘snowcat’. Rápido (…) Hay demasiada sangre aquí”, se escucha.

Sin embargo, el momento más escabroso de la conversación se da cuando el emisor suplica a Renner que siga respirando.

“Sigue respirando, hombre. Sigue luchando”, dice la persona al teléfono mientras, al fondo, Renner se lamenta del dolor.

Entre lágrimas, el actor habla que, tras el accidente, le pidió perdón a su familia mediante lenguaje de señas.

A pesar de la gravedad de las heridas, que son mencionadas una a una en la conversación, Renner ha vuelto a caminar y está acudiendo a terapias para recuperar la total movilidad de sus extremidades.

"Elegí sobrevivir. Esto no va a matarme, no puede ser. Perdí mucha carne y hueso en esta experiencia, pero me lo han reemplazado con amor y titanio", añadió.

Jeremy Renner ha sido nominado a dos premios Oscar por sus papeles en "The Hurt Locker" y "The Town", asimismo, es uno de los actores más queridos por los fanáticos de Marvel.

