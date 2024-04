Juanes reveló la razón por la que nunca ha colaborado con Shakira

El cantante colombiano Juanes reveló la razón por la que nunca ha colaborado con la artista barranquillera Shakira.

Durante muchos años, los fans del cantante le han pedido un tema en conjunto pese a los rumores de una presunta enemistad entre ambos famosos.

Es por ello que, en medio de una entrevista para el podcast de del puertorriqueño MoluscoTV, Juanes habló de su relación con la cantante y el motivo por el que nunca se han unido para lanzar un tema.

"Con Shakira, yo creo que eso tiene que ser algo natural, que fluya. El día que fluya, lo haremos", comentó el cantante paisa.

Pese a que se les ha visto distantes, Juanes y Shakira vivieron hace unos meses un emotivo momento durante la edición número 24 de los premios Latin Grammy en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes), en la ciudad de Sevilla, España.

VEA TAMBIÉN "Estás guapo": Shakira y Juanes protagonizan emotivo encuentro durante los Latin Grammy en España o

A través de redes sociales se hizo viral un video en el que se ve a los dos famosos teniendo una conversación minutos antes de que la cantante saliera al escenario y presentara su respectivo show.

“Estás guapo”, le dice Shakira a Juanes luego de darle un tierno abrazo.

Aunque durante los últimos años se ha rumorado sobre una supuesta enemistad entre ambos famosos, este último encuentro despeja cualquier comentario sobre problemas y confirma la buena relación que llevan.

Cabe señalar que, en medio de la entrevista, el artista también se refirió a otros aspectos de su vida como la relación con su familia y su estabilidad emocional.

“En este momento estoy en la mejor versión de mí y lo digo de corazón porque creo que he pasado por todas. Yo no he tenido un problema de drogas, mi problema fue excederme en el trabajo”, dijo.

Juanes indicó que la mayoría de los músicos viven altibajos. “En mi caso, yo llegué a un punto en el que me sentía cansado del trabajo”.

“Llegó un momento en el que estaba harto de no poder ser una persona normal, de no poder estar en mi casa con mis hijos, llevarlos al colegio y compartir con ellos”, afirmó el cantante.

Asimismo, se refirió a sus giras mundiales y el trabajo que conlleva hacer más de “30 conciertos en poco tiempo”.

“Siempre hay que hacer un esfuerzo para manejar la gente y conectarse. Por eso, amar la música es muy importante. A veces me siento tan cansado, pero recuerdo que amo tanto la música que sigo adelante”, recalcó.