"Estás guapo": Shakira y Juanes protagonizan emotivo encuentro durante los Latin Grammy en España

El jueves se llevó a cabo la edición número 24 de los premios Latin Grammy en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes), en la ciudad de Sevilla, España.

En medio de la ceremonia, los artistas colombianos Shakira y Juanes, dos de los cantantes más destacados de la gala, protagonizaron un emotivo encuentro tras bambalinas.

A través de redes sociales se hizo viral un video en el que se ve a los dos famosos teniendo una conversación minutos antes de que la cantante saliera al escenario y presentara su respectivo show.

“Estás guapo”: le dice Shakira a Juanes luego de darle un tierno abrazo.

Pese a que durante los últimos años se ha rumorado sobre una supuesta enemistad entre ambos famosos, este último encuentro despeja cualquier comentario sobre problemas y confirma la buena relación que llevan.

Así lo dejó ver Juan Esteban Aristizábal en su cuenta de Facebook tras publicar una fotografía junto a la barranquillera.

“Una semana llena de emociones y mucho agradecimiento con esta vida que me ha dado tanta música y amistades”, escribió el artista tras publicar la imagen.

Cabe señalar que la noche estuvo marcada por varias sorpresas como lo fue el encuentro entre la cantante colombiana Shakira y la compositora italiana Laura Pausini.

"Estás guapísima, felicidades por todo", le dice Shakira a Laura, mientras la abraza y le da un tierno beso en la mejilla.

En un video que dura alrededor de 20 segundos se observa el momento en el que las dos artistas se lanzan varios elogios e incluso aprovechan para hablar sobre la ceremonia.

Laura Pausini, quien se robó las miradas y los elogios de los asistentes a la premiación, obtuvo el reconocimiento a Persona del Año y se presentó con un popurrí de sus baladas.

“Me dio un escalofrío porque no sabía ni siquiera si eso podía ser posible siendo italiana, pero es que desde que comencé a cantar en español, siempre me he sentido como adoptada por un montón de países que comparten una lengua común”, indicó la artista tras recibir el premio.

Por su parte la barranquillera, quien era una de las artistas más esperadas de la noche, interpretó varios de sus éxitos como: ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 52’ y ‘Acróstico’.

La cantante apareció en el escenario para interpretar una de sus melodías más famosas junto a sus dos hijos, Milan y Sasha Piqué.

Aunque sus pequeños, no subieron al escenario, cantaron parte de la canción que fue grabada y proyectada en las pantallas del escenario.

Cabe señalar que en medio de la gala, Shakira también recibió los premios Mejor Fusión/ Interpretación Urbana, Mejor canción Pop y Mejor Canción del año.