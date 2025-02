Karla Sofía Gascón vuelve al centro de la polémica tras asegurar que si fuera racista no hubiera trabajado con Zoe Saldaña

La actriz trans española Karla Sofía Gascón de la cinta ‘Emilia Pérez’ continúa en el ojo del huracán por sus ofensivas declaraciones que hizo en el pasado desde sus redes sociales.

Tras esto, la actriz salió a disculparse hace unos días por las polémicas declaraciones que involucraban críticas a la vestimenta de los musulmanes, la muerte de George Floyd y comentarios xenofóbicos y racistas.

La española salió a hacerle frente a la situación y pidió disculpas a través de un comunicado que difundió la cadena CNN, en el que aseguró que “como miembro de una comunidad marginada, conoce demasiado bien este sufrimiento".

“Quiero referirme a la conversación en torno a mis publicaciones pasadas en las redes sociales que han causado daño (...). Como miembro de una comunidad marginada, conozco demasiado bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”, dijo.

Sin embargo, el tema sobre sus polémicos comentarios del pasado no ha parado y, durante la entrevista con CNN, Gascón fue consultada sobre sus comentarios racistas.

El presentador de CNN le preguntó por las palabras que emitió su compañera de elenco, Zoe Saldaña, quien rechazó cualquier comentario racista o hacia alguna minoría por parte de Karla.

Ante esto, la intérprete de ‘Emilia Pérez’ dio una respuesta que, en lugar de apagar la controversia, la avivó todavía más al asegurar que de ser racista no habría trabajado con Saldaña.

“Ni Zoe ni Selena pueden apoyar ningún tipo de palabras o retóricas que puedan ser confundidas, a que alguien pueda pensar que es algo racista, xenófobo o contra los derechos humanos”, inició diciendo la estrella de cine.

“Yo he hablado con ella (Zoe Saldaña) y le he explicado las cosas como son, ella me conoce perfectamente. Las dos me conocen, todo mi equipo me conoce y saben cómo soy. Si hubiera sido racista, no habría trabajado con ella”, añadió.

Sus palabras no cayeron bien entre los internautas y algunos medios, pues la acusaron de empeorar la situación con una respuesta totalmente innecesaria.

“Ella simplemente debe callarse”, “Cada vez que habla sube el pan”, “Solita se hunde”, “Qué desagradable que esta mujer”, “Eso bebé, no dejes que nadie te hunda más, tu solita puedes”, “Era defenderte, no humillarte más”, “¿Así o más racista?”, son algunos de los comentarios.

Para esta edición de los Premios Oscar, que anualmente entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), se tiene como líder en las nominaciones a la película 'Emilia Pérez', en la que Karla Sofía Gascón encarna a un capo del narcotráfico de México que quiere cambiar de sexo y de vida. En sí, la cinta ostenta 13 nominaciones.

Además, con su papel, Karla ya acumula 30 nominaciones y 13 premios en otras competiciones, entre ellos el galardón colectivo a la mejor interpretación femenina en el último Festival de Cannes.