Karol G en lo más alto: así lució la ‘Bichota’ en la portada de la revista Rolling Stone

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum "Bichota Season", la reconocida cantante colombiana Karol G vuelve a ser noticia al convertirse en la portada de la revista Rolling Stone.

La intérprete de 'Mañana será bonito' publicó en su cuenta oficial de Instagram la nueva imagen de la famosa revista que la ha catalogado como una mujer valiente y libre.

“Karol G apostó por sí misma y ganó. Ahora aparece en la portada de la edición de septiembre de 2023 de Rolling Stone”, indicó la revista a través de Twitter, ahora llamada X.

En la portada, la antioqueña luce un traje muy llamativo de colores plateados y negros que combinaban a la perfección con su nuevo look.

La publicación ha tenido todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores que resaltan su empoderamiento y crecimiento en el mundo de la música.

“Tú eres la patrona, no se diga más”, “Tanto crecimiento en tan poco tiempo. Esto simplemente es la cosecha de todo tu trabajo duro”, “Mujer, no necesitas tanto maquillaje y peinado para verte espectacular” y “Ojalá tengamos ‘Bichota’ para rato”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Cabe señalar que la colombiana estrenó el pasado 10 de agosto su nuevo álbum ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’ que cuenta con 10 canciones, algunas con diversas colaboraciones con artistas como Peso Pluma, Kali Uchis y Young Miko.

Una de ellas y con la que es tendencia número 1 es ‘Mi ex tenía razón’ que le rinde un homenaje a Selena Quintanilla, considerada la reina del tex-mex.

La letra de la canción nos habla de alguien que pasó de estar en una mala relación sentimental a compartir con alguien con quien se siente muy bien, por lo que muchos de sus fanáticos señalan que podría ser una indirecta para su exnovio, el cantante puertorriqueño Anuel AA.

“Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace, mejor”, indica un fragmento de la canción.