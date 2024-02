Karol G revela fecha de su próximo lanzamiento tras ver una pancarta en México: "No me aguanté las ganas"

La cantante colombiana Karol G sorprendió en las últimas horas a sus seguidores por revelar la fecha de su próximo lanzamiento musical en un concierto, el sábado pasado, en el Estadio Azteca de México tras recibir una gran sorpresa por parte de sus fanáticos.

Desde las gradas, los asistentes sostuvieron un cartel con una frase para ella: "No queremos vida si no es contigo".

Dicha frase había sido publicada por la cantante a través de sus redes sociales, pero lo que no sabían sus seguidores es que esta era el nombre de una de sus próximas canciones.

Ante ello, Karol G, nombrada Mujer del Año por Billboard, decidió aprovechar el momento para revelarle a sus seguidores el día del lanzamiento de su próximo éxito.

VEA TAMBIÉN Fanáticos de Karol G en México “canonizaron” a la cantante colombiana y venden estampitas de ella con una oración o

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de ‘200 copas’ envió un emotivo mensaje a sus seguidores y confirmó que el día de su cumpleaños será la fecha en la que lanzará su canción ‘Contigo’.

"Hace un par de días, cité esta frase en mi Twitter: No quiero vida si no es contigo", empieza su mensaje. "Ayer mis fanáticos en Ciudad de México me tenían una sorpresa, donde ellos, partiendo de esa frase, llevaron un cartel gigante que decía. 'No queremos vida si no es contigo', sin ellos saber que la frase hace parte de mi nuevo sencillo", anunció en exclusiva.

"El hecho es que me conmoví demasiado y no me aguanté las ganas de anunciarles la noticia de que esta canción, sale el Día de San Valentín, mi cumpleaños. El 14 de febrero", añadió.

Además, agradeció a sus seguidores por ponerse de acuerdo para “este detalle tan increíble” y a todo su equipo para hacerlo posible.

La nueva canción saldrá el 14 de febrero, Día de San Valentín, una fecha que resalta la importancia del amor y la amistad.

Cabe señalar que Karol G se encuentra en su mejor momento pues el pasado 4 de febrero, en la ceremonia de los premios Grammy, la colombiana obtuvo su primer gramófono en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana por su trabajo ‘Mañana será bonito’, que fue el primer gramófono que se gana en estos premios.

"Es mi primera vez aquí, y mi primera vez sosteniendo mi propio Grammy", dijo una muy emocionada Karol G al sostener el trofeo por mejor álbum de música urbana.

"Espero que sea el primero de muchos más", agregó la artista que viene de una súperexitosa gira internacional con el álbum enfocado en líricas optimistas.