Kim Kardashian sorprendió a Sofía Vergara con este mensaje sobre la serie ‘Griselda’

La actriz colombiana Sofía Vergara, quien está de moda por estos días debido a su papel de Griselda en la serie de Netflix, reveló la sorpresa que le dio Kim Kardashian por su papel en la nueva serie.

La famosa actriz, considerada una de las mujeres más bellas de Hollywood, compartió a través de redes sociales la reacción de la modelo al ver la famosa serie de Netflix.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz mostro el mensaje que le dejó Kardashian por su actuación en ‘Griselda’.

“Sé que llego un poco tarde con Griselda, pero ¡está buenísima”, escribió la empresaria mientras veía Griselda en su televisor.

A lo que la colombiana, muy emocionada, respondió: "Gracias a ti por ver!".

Cabe señalar que Sofía Vergara se encuentra en su mejor momento tras convertirse en una de las actrices colombianas más exitosas en el mundo.

La actriz ganó fama gracias a su participación en la serie Modern Family, donde interpretó a Gloria Pritchett.

En los últimos días la actriz ha estado brindando entrevistas en el marco de su participación en la nueva serie de Netflix llamada Griselda, en la que interpreta a la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, quien impulsó el negocio del tráfico de drogas durante las décadas de los 1970 y 1980.

Precisamente, en una entrevista que brindó para el diario argentino Clarín, la actriz barranquillera contó de lo difícil que fue triunfar en Hollywood por ser latina.

“No es una queja, porque he tenido una carrera espectacular, pero con mi acento y cómo me veo no tengo tantas oportunidades de hacer personajes complejos. Fue muy difícil y lo sigue siendo, en especial, por mi acento”, dijo Vergara.

VEA TAMBIÉN Sofía Vergara reveló cómo fue trabajar con Karol G en la serie 'Griselda' o

La actriz contó, además, que en sus inicios fue complicado adaptarse a Hollywood porque tampoco tenía los rasgos latinos, pero sí el acento.

"Mi carrera me ha costado más por ser latina que por ser mujer”, subrayó.

Sobre la nueva serie que estrenó en Netflix, la actriz colombiana aseguró que el personaje de Griselda le fascinó desde el primer momento. “Encontré ese personaje y me fascinó. Sentía que podía hacerlo”, indicó.

Además, habló de los retos que afrontó para interpretar a la narcotraficante, entre los que destacó cambiar la postura de su cuerpo, su forma de caminar y hasta aprender a fumar. "En mi vida nunca había fumado”, sostuvo.