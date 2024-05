La cantante Ana Gabriel es hospitalizada tras ser diagnosticada con neumonía y suspende varios conciertos en Sudamérica

La cantante mexicana Ana Gabriel se encuentra en el medio de su gira “Un deseo más” por varios países de Latinoamérica, sin embargo, varios de sus conciertos tuvieron que suspenderse por cuenta de una neumonía que sufrió tras un concierto que brindó en Santiago de Chile.

“La influenza se complicó y se volvió neumonía. Por órdenes médicas debo permanecer bajo reposo absoluto, bajo vigilancia de ellos, y medicamentos", dijo Ana Gabriel en un video que grabó acostada en una cama hospitalaria desde Santiago de Chile.

En ese sentido, la intérprete de "Simplemente amigos" anunció la suspensión de sus conciertos agendados para esta semana en Chile y Paraguay.

Ana Gabriel tenía presentaciones este lunes 20 de mayo en Santiago, además de un concierto completamente agotado en boletería en Lambaré, Paraguay.

El próximo 25 de mayo se presentará en Sao Paulo Brasil, pero hasta el momento esa presentación no ha sido suspendida.

Cabe recordar que tras su presentación del 14 de mayo en la capital chilena, la artista contrajo una influenza lo que la obligó a cancelar su concierto del día siguiente.

El fin de semana volvió a los escenarios chilenos, pero ante el nuevo reporte de los médicos debió suspender los recitales de los próximos días.

La mexicana anunció que espera retomar esas presentaciones el 7 y 11 de junio.

"Les agradezco mucho su comprensión. No me suelten de la mano (...) pero por mi salud es que yo me tengo que cuidar para poder cumplir con toda la gira hasta diciembre", agregó la cantante.

Ana Gabriel está en medio de una gira por sus 50 años de carrera, trayectoria en la cual vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo.