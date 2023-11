La cantante española Aitana cantó ‘Vas a quedarte’ con visible gesto de nostalgia horas antes de que Yatra confirmara el fin de su relación

Los gestos de tristeza, las lágrimas y la nostalgia que la cantante española Aitana mostró en su último concierto en Bogotá, el pasado domingo 26 de noviembre, tuvieron para muchos una explicación luego de que, horas después, el colombiano Sebastián Yatra confirmara que habían roto su relación.

En aquel concierto en Bogotá la artista apenas pudo cantar versos de su éxito ‘Vas a quedarte’ entre gestos de tristeza y miradas vidriosas.

La canción, como una ironía para Aitana lanzada hace más de cuatro años cuando Yatra estaba lejos de ser su pareja, habla del anhelo que tiene una mujer de que su expareja regrese con ella, aunque parezca un imposible.

Con un sombrero vueltiao y la bandera de Colombia en las manos, Aitana cantó esa canción en un gran acto de profesionalismo, aunque tuvo que parar al caer sobre la parte de la letra que dice: "Sé que no podré dormir hasta encontrarte".

Luego regresó del momento de ensoñación y cantó con entusiasmo “Vas a quedarte. Y haré de todo por volver a enamorarte. Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte. Y si lo intentas te prometo que esta vez, vas a quedarte”.

Aitana, además, les había dejado a sus seguidores un contradictorio mensaje para aquellos que están acostumbrados a verla alegre.

"Hoy emocionalmente no estoy tan bien. No pasa nada, porque hay días que estoy bien y hay días que estoy mejor. Pero lo que me quedo dentro de mi corazón es estar aquí con vosotros en Bogotá. Porque, al final, la vida son cambios y de eso va esta canción", les dijo a los asistentes a su concierto en Bogotá, en el Movistar Arena.

Yatra, el lunes, luego del emocional concierto de Aitana en Bogotá, confirmó serenamente que su relación con Aitana terminó.

Con su ya acostumbrada tranquilidad para hablar y don de diplomacia, el colombiano confirmó lo que era un secreto a voces sobre su relación con Aitana a los reporteros del canal mexicano Telediario.

"En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino", afirmó Yatra.

Eso sí el colombiano aclaró que la ruptura a sus ojos había sido en buenos términos y que se quieren un “montón” pero como “grandes amigos de la vida”