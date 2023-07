La cantante estadounidense Ariana Grande está siendo acusado de ser una “rompehogares”

La cantante y actriz estadounidense Ariana Grande se encuentra en el ojo del huracán desde hace unos días luego de que se conociera su divorció con su esposo de tres años, Dalton Gomez, y su nuevo romance con su co-estrella de 'Wicked', Ethan Slater.

Sin embargo, la polémica alrededor de la intérprete de ‘Thank U, Next’, no se debe a que tras su divorcio encontró rápidamente el amor, sino que cibernautas y la exesposa de su actual pareja la estarían acusando de ser una “rompehogares”.

Lilly Jay, exesposa de Ethan Slater, nueva pareja de Ariana, le concedió recientemente una entrevista al medio Page Six, en donde rompió por fin el silencio sobre su matrimonio y la relación que sostiene la cantante con su exmarido y el papel que jugó la artista en su separación.

Durante su diálogo con el medio estadounidense, Jay dijo que su familia fue un “daño colateral” cuando se conoció la noticia del nuevo romance de su exesposo con la cantante.

“(Ariana) es la historia, de verdad. No es la chica de una chica (…) Mi familia es solo un daño colateral”, le comentó Jay a Page Six.

De acuerdo con el medio nombrado, una fuente cercana a Lilly le comentó que Ariana solía pasar tiempo con la exmujer de Ethan, así como solía cargar al hijo, de 11 años, de quien ahora es su pareja.

Sin embargo, los rumores de que Ariana habría sido una de las causas de la separación de la pareja se debería a que varios medios, incluidos Page Six, TMZ y Daily Mail, habrían confirmado que Ethan solicitó el divorcio unos días después de que se conoció la noticia de la separación de Grande y Gomez.

No sería nada nuevo que Ariana sea la tercera en discordia

Tras estos rumores de que la intérprete de ‘Break up with you’re gilfriend, i’m bored’ fue la principal razón para que el matrimonio de su co-estrella de 'Wicked' llegara a su fin, los internautas han señalado que no es la primera vez que es acusada de ser una “rompehogares”.

De acuerdo con los fans, y algunos testimonios de las exnovias de todas las exparejas de Grande, habría dos patrones que se repiten, o Ariana “engaña a sus parejas” o sus nuevos intereses amorosos engañan a sus parejas para estar con la súper estrella.

Tal como supuestamente habría pasado con: Big Sean, Mac Miller y Pete Davidson, todos tres exnovios de la cantante y quienes habrían engañado a sus parejas con Ariana Grande, para tiempo posterior confirmar su romance con la artista.

Ante las acusaciones en su contra, la intérprete de ‘Positions’ no se ha pronunciado al respecto, como tampoco ha desmentido los rumores sobre su divorcio con Dalton Gomez, con quien duró tres años.