La mamá de Angus Cloud revela detalles de la muerte de su hijo: "Puso su cabeza en el escritorio, se durmió y no despertó"

En las últimas horas se conocieron detalles que rodearon a la muerte de Angus Cloud, reconocido por su participación en la famosa serie de HBO ‘Euphoria’ y quien falleció el pasado 31 de julio a sus 25 años.

"Amigos, quiero que todos sepan que aprecio su amor por mi familia en este momento destrozada", escribió Lisa Cloud en sus redes sociales.

Tras el fallecimiento del actor, su familia señaló que la estrella de Hollywood estaba lidiando con pérdida de su padre, quien era su mejor amigo.

"Quiero que sepan que, aunque mi hijo estaba muy afligido por la prematura muerte de su padre a causa del mesotelioma, su último día fue feliz. Estaba reorganizando su habitación y colocando artículos en la casa con la intención de quedarse un rato en el hogar que amaba”, agregó.

Asimismo señaló que, ese día, Angus habló sobre su intención de ayudar hermanas en la universidad, y también de mantener a su madre “emocional y financieramente".

La madre del actor recalcó que su hijo nunca tuvo intenciones de acabar con su vida, pues la noche previa a su muerte, ellos compartieron en familia.

“Él no tenía la intención de acabar con su vida. Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches le dijimos cuánto nos queríamos y me dijo que me vería en la mañana”, indicó.

“No sé qué habrá puesto en su cuerpo después de eso. Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se durmió y no despertó”, recalcó la madre del actor.

"Podemos descubrir que tuvo una sobredosis accidental y trágicamente, pero está muy claro que no tenía la intención de irse de este mundo. Sus luchas fueron reales. Dio y recibió tanto amor y apoyo de su tribu. Su trabajo en Euphoria se convirtió en un pararrayos para su generación y abrió una conversación sobre la compasión, la lealtad, la aceptación y el amor", afirmó.

“Las publicaciones en las redes sociales han sugerido que su muerte fue intencional. Quiero que sepan que ese no es el caso”, concluyó su publicación. Para honrar su memoria, por favor hagan actos de bondad al azar como parte de su vida diaria. Benditos sean sus corazones", concluye el mensaje.

Cabe señalar que la noticia de la muerte de Angus Cloud, reconocido por su participación en la serie ‘Euphoria’, fue informada por sus familiares.

“Es con el corazón más apesadumbrado que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros en tantas maneras”, indicó el escrito emitido en el medio TMZ.