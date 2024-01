La mentira que tuvo que decir Nicole Kidman para cumplir su sueño de ser actriz

La actriz estadounidense Nicole Kidman reveló la mentira que tuvo que decir sobre su físico para cumplir su sueño de hacer parte del mundo del entretenimiento.

Kidman, quien se ha destacado por su belleza y capacidad actoral, también es reconocida y elogiada por su imponente altura de 1.80 metros.

La figura de Kidman ha sido vista como una garantía para conseguir múltiples papeles y desarrollar una exitosa carrera en el modelaje.

Sin embargo, en medio de una entrevista con Radio Times, la famosa confesó que su altura se convirtió en un problema durante sus primeras actuaciones.

Pues la actriz se obligó a decir que medía 1.78 metros para seguir siendo considerada para un papel.

Esto luego de que, en varias oportunidades, las personas que la rodeaban se burlaran de su estatura y, además, le asegurarán que no iba a llegar muy lejos en el mundo de la actuación.

“Me dijeron: ‘No harás carrera. Eres demasiado alta’. La gente me decía: ‘¿Qué tal se respira ahí arriba?”, dijo Kidman.

Asimismo, aseguró que, hoy en día no le afectan los comentarios de los demás e incuso ha utilizado estas experiencias dejarles una buena enseñanza a sus dos hijas.

“Ahora me dicen: ‘Eres mucho más alta de lo que pensaba’, o los hombres se preguntan qué altura deben tener mis tacones. Siempre que voy a la alfombra roja me mandan zapatos muy altos. Me pregunto si tienen tacones bajos. Voy a ser la persona más alta, ¡una jirafa!”, agregó.

“Lo que importa es cómo permites que los demás te digan ‘sí’ o ‘no’, y si lo aceptas. La resistencia interior como ser humano, ese es realmente el superpoder”, puntualizó.