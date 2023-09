La solicitud que hizo el príncipe Harry a Messi antes del partido del Inter Miami y que no se cumplió

Una noche llena de magia se vivió el domingo luego de la victoria que obtuvo el Inter Miami 3-1 frente a Los Ángeles FC en el BMO Stadium, en donde el astro argentino brilló más que nunca e impactó a un montón de celebridades que fueron a verlo.

Desde Selena Gomez, Leonardo DiCaprio, Tyga y hasta el príncipe Harry quedaron asombrados ante la magia que trajo el ‘10’ a la cancha durante el partido que enfrento con Las Garzas.

Sin embargo, las celebridades que estuvieron en el encuentro nunca dejaron de pujar para que Messi hiciera su anotación durante todo el partido, quien, pese a no anotar fue pieza importante en el triunfo.

De hecho, el principie Harry fue de los que más esperaba ver una anotación del campeón del mundo durante el partido y lo dejó saber cuando fue cuestionado, minutos antes del encuentro, sobre lo que esperaba ver en la cancha.

Ante el cuestionamiento, el príncipe Harry, de 38 años, respondió con la típica frase británica “Stick it in the net” que quiere decir “meter la pelota en la red” y es una forma de pedir que un jugador meta un gol.

Pero los deseos de Harry no se hicieron realidad y es que, pese a que el astro argentino realizó varias jugadas maravillosas en la cancha, ninguna resultó en una anotación clave para el partido.

Lo que sí sucedió, fue que una de esas tantas jugadas dejó maravillada a la cantante y actriz estadounidense Selena Gomez, quien se hizo viral en redes por su curiosa reacción ante uno de los movimientos en la cancha de Messi.

Messi se encargó de hacer la jugada más impactante del encuentro. El argentino tomó el control de la pelota que se estaba al borde del área, se gira, toca a Diego Gómez, quien luego le devolvió el balón.

Cuando recibe el balón, la ‘Pulga’ engancha, se desmarca para hacerse espacio y remata contra el arco, sin embargo, el duelo, que parecía que terminaría en un golazo del argentino, fue atajado por el portero de Los Ángeles FC, John McCarthy.

La creatividad y agilidad características de Messi impactaron a Selena, quien fue enfocada en la tribuna totalmente sorprendida y emocionada ante la espectacular jugada del delantero de la ‘albiceleste’.

Sin embargo, Selena no fue la única impactada por la magia impuesta en la cancha por el ‘10’, ya que otras estrellas como: Leonardo DiCaprio, el Príncipe Harry, Dwyane Wade, Tyga, Owen Wilson, Steven Yeun, Xolo Maridueña, Caleb Williams, Ed Norton, Mario Lopez y Glen Powell tampoco podían creer lo que estaban viendo.

Desde la llegada de Messi al Inter Miami se ha visto, que aparte de llenar cada estadio al que va, también cada vez hay más celebridades yendo a verlo jugar cada que pueden.

En partidos pasados, celebridades como: Nicole Kidman, Marc Anthony, LeBron James, Kim Kardashian, Serena Williams y Camila Cabello, han sido algunos de los tantos famosos que han ido a apoyar a la ‘Pulga’.

Ahora la siguiente actuación de Messi con el Inter Miami será el próximo 16 de septiembre, cuatro días después de que el ‘10’, haga su actuación con la ‘albiceleste’ frente a Bolivia por las eliminatorias de la Copa del Mundo.