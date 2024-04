Las palabras de Kaká antes de la declaración de su exesposa: "Hice todo para que el divorcio no ocurriera"

Un video del exfutbolista brasileño Kaká hablando para un podcast sobre los hechos que rodearon la separación de su exesposa, Carol Celico, se ha vuelto tendencia en las redes sociales luego de unas declaraciones que hizo la mujer en las que indicó que dejó al exatacante porque él “era demasiado perfecto”.

Aunque la declaración de Kaká bien podría interpretarse como una respuesta a Celico, lo cierto es que el video data de hace un par de años. No por ello deja de ser representativo sobre un hecho de la vida personal del exfutbolista que se ha hecho público por cuenta de los pronunciamientos de la expareja.

“Yo estaba fuera, vivía en Estados Unidos y ella pidió volver a Brasil, sus palabras fueron: ‘Quiero volver a Brasil, quiero vivir ahí y ya no quiero estar casada’”, explicó Kaká.

El brasileño mencionó que tras las palabras de Celico hizo “todo para que el divorcio no ocurriera”

“Ahí es donde entra el conflicto del cristiano, porque nos enseñan que el cristiano no se casa para luego divorciarse. Así que dije: Lucharé tanto como tenga fuerzas para luchar, pero llegó un momento en que ella insistió y dijo: ‘Yo no quiero más, simplemente no quiero’”, narró Kaká en esa entrevista que sus seguidores han recordado.

El brasileño relató que “luego volvió a Brasil, firmó los papeles del divorcio y nos divorciamos en diciembre de 2015. Punto final, aquí termina la historia con dos hijos maravillosos como lo son Luca e Isabela”.

“Me quedé un año soltero, tratando de asimilar la situación y digiriendo como cristiano, hablando con los pastores, porque la Biblia te dice que no te divorcies y yo estaba ahí, divorciándome. Pero entendí, que si eres cristiano y buscas al señor y quieres seguir, vale, si tu cónyuge no quiere, dices amén vete en paz. No debes forzar las cosas, no puedes obligar a nadie a quedarse contigo”, sentenció.

Celico expuso en una declaración que fue difundida por varios medios, el viernes pasado, las razones por las que el matrimonio se terminó, en 2015, después de haber compartido 13 años con el exfutbolista.

"Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, escribió la expareja del brasileño.

Las declaraciones de Celico causaron múltiples reacciones entre los seguidores de Kaká que recuerdan además la devoción que en su momento el brasileño tuvo por su matrimonio.

Un gran número de reacciones tendieron a solidarizarse con quien es, sin duda, uno de lo mejores futbolistas brasileños de los últimos tiempos.

“Tiene razón la ex de Kaká: Es demasiado perfecto. Crack”, publicó Gol Garra, una cuenta dedicada a publicar mensajes sarcásticos de noticias que se dan en torno al balompié.

Una seguidora afirmó, además, que lo que le sucedió a Kaká lo hacen muchos hombres. “No nos digamos mentiras, lo que hizo la esposa de Kaká lo hace la mayoría de hombres. Tienen buenas mujeres al lado y no les sirve”, mencionó.

La declaración de Celico puso, de esa manera, un debate sobre temas del corazón que tocan a muchos.