Fanáticos de Kaká se deshacen en mensajes de apoyo tras declaración de su exesposa: "Tiene razón, eres demasiado perfecto, crack"

El mundo del fútbol conoció este viernes un hecho de la vida personal del exfutbolista Kaká, ganador del Balón de Oro en 2009, que se volvió público por cuenta de unas declaraciones a la prensa de su exesposa, Carol Celico.

Celico expuso las razones por las que el matrimonio se terminó, en 2015, después de haber compartido 13 años con el exfutbolista.

"Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, escribió la expareja del brasileño.

Las declaraciones de Celico causaron múltiples reacciones entre los seguidores de Kaká que recuerdan además la devoción que en su momento el brasileño tuvo por su matrimonio.

Un gran número de reacciones tendieron a solidarizarse con quien es, sin duda, uno de lo mejores jugadores brasileños del los últimos tiempos y quien supo brillar en los diversos estadios del mundo, sobre todo, en su paso por A.C. Milan.

“Tiene razón la ex de Kaká: Es demasiado perfecto. Crack”, publicó Gol Garra, una cuenta dedicada a publicar mensajes sarcásticos de noticias que se dan en torno al balompié.

Otro seguidor comentó decepcionado: “Kaká era un esposo atento, guapo, detallista, romántico, millonario y con poder social, pero aún así lo terminaron cambiando por otro, porque era demasiado perfecto”

Un fanático más mencionó: “La esposa dejó a Kaká por ser demasiado bueno. Sálganse de twitter quiero estar solo”.

Una seguidora afirmó, además, que lo que le sucedió a Kaká lo hacen muchos hombres. “No nos digamos mentiras, lo que hizo la esposa de Kaká lo hace la mayoría de hombres. Tienen buenas mujeres al lado y no les sirve”, mencionó.

La declaración de Celico puso, de esa manera, un debate sobre temas del corazón que tocan a muchos.