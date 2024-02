Lluvia de críticas a Kim Kardashian por vender un bolso sumamente costoso en mal estado

La socialité estadounidense Kim Kardashian vuelve a ser tendencia en redes sociales luego de conocerse que puso a la venta un lujoso bolso Birkin de Hermès, uno de los icónicos productos más aclamados por los amantes de la moda desde la década de los 80.

Muchos internautas estaban interesados por el bolso, que es demasiado aclamado dentro de la industria de la moda, sin embargo, el producto que promociona Kim se volvió objeto de críticas en su contra.

De acuerdo con varios expertos e internautas, el famoso artículo está en muy mal estado, además de que está siendo ofrecido por la estrella de reality por una suma totalmente exorbitante.

El bolso que está siendo vendida en el sitio web de Kardashian Kloset, en el que todo el clan Kardashian-Jenner ofrece diferentes artículos, se puede ver el “exclusivo” accesorio siendo vendida por el alta suma de 69.995 dólares.

La descripción del bolso dice: “Buen estado; algo de decoloración en las manijas y en las esquinas inferiores de la parte inferior y rayones menores en el metal; no viene con un certificado CITES”.

Esto ha sido motivo para que los internautas se vayan en lanza en ristre contra Kim, pues algunos aseguran que colocar de manera descarada en la descripción que el bolso cuenta con “rayones menores en el metal” y venderlo por una alta suma es un robo y una falta de respeto.

“Kim Kardashian se quemó por vender su bolso Birkin “sucio” por 70.000 dólares: “¿Cuán desesperados están por dinero?”, “Esto es muy vergonzoso. ¿Por qué no hacen que H lo restaure antes de venderlo?”, “¡70 mil por una bolsa sucia, santo infierno!”, “¡Realmente no tienen vergüenza!'”, “¡Realmente no tienen vergüenza!”, y “Cualquiera que les compre esto es un idiota, ni siquiera se molestan en restaurarlo o almacenarlo correctamente”, son algunas de las críticas que ha recibido la empresaria.

Ante las críticas, Kim Kardashian no se ha pronunciado, pero el artículo sigue siendo promocionado como un artículo de “buen estado” pese a que claramente no lo está.

No solo porque se nota lo desgastado, sino porque la correa de la que se sujeta el bolso está totalmente manchado, de algo que según los usuarios puede ser por el bronceado artificial tan excesivo que usa Kim.