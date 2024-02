El entretenido discurso que dio Pedro Pascal tras ganar como ‘Mejor Actor’ en los SAG Awards 2023: “estoy un poco ebrio”

Este fin de semana se llevaron a cabo los Screen Actors Guild Awards (SAG) 2024, el máximo galardón de los premios del sindicato de actores de Hollywood, en donde varias piezas cinematográficas como Oppenheimer, Succession, The Crown y The Last of Us brillaron en la ceremonia de premiación.

La ceremonia dejó varios momentos que se han vuelto virales en redes, entre ellos, el discurso que dio el actor chileno Pedro Pascal tras ser galardonado como mejor actor de serie de drama por su participación en ‘The Last of Us’.

El actor, de 48 años, se alzó como el mejor actor, categoría en la que competía con estrellas como: Brian Cox y Kieran Culkin por la serie de Succession.

Al subir al escenario, el intérprete de ‘The Last of Us’ ofreció uno de los discursos más divertidos y memorables de la noche, que terminó con la rendición a sus pies por parte de la actriz, Margot Robbie.

Pascal admitió sobre el escenario que antes de subir a dar su discurso y recibir su premio, se permitió brindar un poco más de la cuenta.

“Esto está mal, por varias razones. Estoy un poco ebrio. Pensé que podía emborracharme”, expresó entre risas y con un tono burlón.

A su discurso, Pascal añadió algunos agradecimientos y señaló que “gracias, HBO. Cielos, Louise, estoy haciendo el ridículo”, agregó al borde de lágrimas la estrella de Hollywood, quien también dijo que: “¡Muchas gracias por esto!”.

“Me va a dar un ataque de pánico y me voy a ir”, bromeó el chileno, de 48 años, que terminó conquistando a la intérprete de Barbie, Margot Robbie, quien expresó que “lo amo”.

Eso no fue todo, pues en una entrevista tras finalizar la ceremonia con el medio Tan France, Pascal admitió que no recordaba parte de su discurso, ya que “Simplemente estaba muy sorprendido… Vamos a verlo en YouTube más tarde”.

El reconocimiento de Pedro Pascal se debe a su aclamada y aplaudida interpretación de Joel Miller en la serie de postapocalíptica de Netflix, ‘The Last of Us’ en la que su personaje debe de proteger a una adolescente en un mundo demasiado hostil.

Desde el lanzamiento de la primera temporada, la interpretación del chileno ha sido elogiada por la crítica y el público general, lo que ha logrado que su carrera vaya en ascenso.