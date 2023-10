“Lo extraño mucho”: Adele reveló durante un concierto que estuvo al borde del alcoholismo

La reconocida cantautora británica Adele recientemente hizo una revelación que sorprendió a sus fans y al mundo entero sobre sus problemas con el alcohol y cómo se ha mantenido sobria durante tantos meses.

La intérprete de ‘Love in The Dark’ durante su último show en Las Vegas de este fin de semana, contó que cuando tenía 20 años era una “alcohólica al límite” y que tras pasar tanto tiempo sobria se sentía “aburrida”, por lo que creía que “extrañaba al alcohol”.

La cantante, de 35 años, expresó ante sus fans que: “Dejé de beber hace unos tres meses y medio. Es aburrido. Quiero decir, estuve literalmente al borde del alcoholismo durante gran parte de mis veintes, pero lo extraño mucho. Eliminé la cafeína”.

En ese mismo momento, la estrella de la música bromeó con un fan que estaba bebiendo durante el show diciéndole: “disfruta tu whisky sour. Estoy muy, muy celosa”, todo esto lo hizo mientras sostenía una copa de vino en el escenario de Las Vegas.

No es la primera vez que la intérprete de ‘Set Fire to The Rain’ habla sobre su problema con el alcohol, ya que en unos shows pasados les comentó a sus fanáticos que durante el encierro por la pandemia de covid-19 se tomó cuatro botellas de vino antes del almuerzo.

“Recuerdo que cuando llegué aquí en medio del covid, encerrada, eran las 11 de la mañana y definitivamente tenía como cuatro botellas de vino, como todos nosotros”, reseñó.

Adele, se refirió al momento en el que durante el 2020 había expresado su deseo por lanzar su cuarto álbum de estudio ‘30’, el cual salió finalmente en 2021, señalando que para ese entonces estaba realmente borracha.

“Dije en 2020 que quería sacar mi álbum. Y estábamos todos en casa básicamente borrachos”, contó la cantante británica.

Fue en febrero de 2022 cuando la intérprete de ‘Rolling in The Deep’ aseguró que había dejado de beber, sin embargo, para ese entonces ya había dado “pistas” de su fanatismo por el alcohol luego de que protagonizó una controversial noche en un reconocido bar gay de Londres.

Su bochornoso momento se dio durante el Porn Idol, cuando la cantante se quedó sollozando después de haberse pasado de copas en el famoso bar gay, en donde se había desnudado al punto de quedarse en sostén, bailar ‘pole dance’ y caerse del escenario.

Este suceso se dio un año después de que había asegurado haber dejado de beber, en octubre de 2021, un año que, como ella misma ha señalado, fue de los más duros de su vida.

Su decisión de dejar de beber se debe a su padre, Mark Evans, quien falleció tras una ardua lucha contra el cáncer de intestino y su divorcio con Simon Konecki, así lo reveló la cantante durante su entrevista con Oprah Winfrey.