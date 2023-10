Lo más difícil de interpretar a Rigoberto Urán, según el protagonista de la novela 'Rigo'

El pasado 9 de octubre, el Canal RCN estrenó su novela ‘Rigo’ que cuenta la historia del ciclista colombiano Rigoberto Urán, quien le ha dado muchas alegrías a Colombia en sus participaciones en el Tour de Francia, el Giro de Italia y en los Juegos Olímpicos.

El protagonista de esta historia es interpretado por el actor colombiano Juan Pablo Urrego, quien habló acerca de lo que tuvo que estudiar para poder encarnar al personaje lo más parecido posible, teniendo en cuenta sus ademanes, su manera de ser y hasta sus groserías.

“En la parte física, por ejemplo, montar en bicicleta me tocó aprender de la de ruta, a observar a Rigo como agarraba la bicicleta, cuando se paraba, las caras que hacía cuando estaba cansado, cuando pedaleaba normal, en fin, eso es un reto y hacer una escena tarda mucho y una de ciclismo es repetir mucho y es un desgaste físico”, relató el actor.

“Rigoberto en su personalidad es muy alegre, muy dicharachero, sus groserías y eso lo ama la gente y mi trabajo era encontrar el punto justo en el que no me paso ni me quedo corto, sobre todo con las groserías, pues al ser televisión abierta, hay que saber hasta dónde se puede decir”, complementó Urrego sobre su personaje en ‘Rigo’.

El actor antioqueño aseveró además que está muy feliz de interpretar a este personaje al cuál ha estudiado con ayuda de Rigoberto Urán, su esposa Michelle y el equipo de trabajo de ‘Go Rigo Go’ que lo han orientado en la creación del protagonista de la historia.